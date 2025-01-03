Як виглядатиме Бахмут після відбудови - фото ШІ

Військовий у Бахмуті. Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр/Facebook

Місто-фортеця Бахмут Донецької області, яке нині вщент зруйноване російськими окупантами, може мати чарівний вигляд після відбудови. Саме таким його бачить штучний інтелект.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як ШІ бачить Бахмут після відбудови

Перше зображення Бахмута після відбудови демонструє поєднання сучасної архітектури, відновлених історичних будівель і символів миру. На ньому видно безліч невисоких багатоповерхівок та площ.

Бахмут після відбудови очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Друга картинка показує те, який вигляд можуть мати окраїни відновленого Бахмута. Це — поєднання сучасної архітектури, природних ландшафтів та затишної атмосфери. Багатоповерхівки плавно переходять у приватний сектор з вільною територією для відпочинку та домашнього господарства.

Окраїна Бахмуту після відбудови очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Третє фото демонструє, як може виглядати відновлене підприємство "Артемсіль" у Бахмуті. Вбачається сучасна архітектура, екологічність та повага до історії заводу.

"Артемсіль" після відбудови очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд на думку ШІ матимуть українські міста після перемоги України. Зокрема, створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.

Також ми повідомляли, що на думку мільярдера Ілона Маска, ШІ до кінця 2025 року перевершить інтелект будь-якої людини на Землі.