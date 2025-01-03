Как будет выглядеть Бахмут после восстановления - фото ИИ

Военный в Бахмуте. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

Город-крепость Бахмут Донецкой области, который сейчас полностью разрушен российскими оккупантами, может выглядеть очаровательно после восстановления. Именно таким его видит искусственный интеллект.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как ИИ видит Бахмут после восстановления

Первое изображение Бахмута после восстановления демонстрирует сочетание современной архитектуры, восстановленных исторических зданий и символов мира. На нем видно множество невысоких многоэтажек и площадей.

Бахмут после восстановления глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Вторая картинка показывает то, как могут выглядеть окраины восстановленного Бахмута. Это — сочетание современной архитектуры, природных ландшафтов и уютной атмосферы. Многоэтажки плавно переходят в частный сектор со свободной территорией для отдыха и домашнего хозяйства.

Окраина Бахмута после восстановления глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Третье фото демонстрирует, как может выглядеть восстановленное предприятие "Артемсоль" в Бахмуте. Это современная архитектура, экологичность и уважение к истории завода.

"Артемсоль" после восстановления глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как по мнению ИИ будут выглядеть украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.

Также мы сообщали, что по мнению миллиардера Илона Маска, ИИ к концу 2025 года превзойдет интеллект любого человека на Земле.