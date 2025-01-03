Как будет выглядеть Бахмут после восстановления - фото ИИ

ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления
Город-крепость Бахмут Донецкой области, который сейчас полностью разрушен российскими оккупантами, может выглядеть очаровательно после восстановления. Именно таким его видит искусственный интеллект.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как ИИ видит Бахмут после восстановления
Первое изображение Бахмута после восстановления демонстрирует сочетание современной архитектуры, восстановленных исторических зданий и символов мира. На нем видно множество невысоких многоэтажек и площадей.
Вторая картинка показывает то, как могут выглядеть окраины восстановленного Бахмута. Это — сочетание современной архитектуры, природных ландшафтов и уютной атмосферы. Многоэтажки плавно переходят в частный сектор со свободной территорией для отдыха и домашнего хозяйства.
Третье фото демонстрирует, как может выглядеть восстановленное предприятие "Артемсоль" в Бахмуте. Это современная архитектура, экологичность и уважение к истории завода.
Напомним, недавно мы писали о том, как по мнению ИИ будут выглядеть украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.
Также мы сообщали, что по мнению миллиардера Илона Маска, ИИ к концу 2025 года превзойдет интеллект любого человека на Земле.
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