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ШІ показав головну ялинку України через 50 років — фото

31 грудня 2024 21:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Який вигляд матиме головна ялинка України через 50 років
Головна ялинка країни. Ілюстративне фото: Новий канал
Євгенія Брюховецька - редактор

Штучний інтелект згенерував фото, яким бачить святкування Нового року в Україні через 50 років. Він показав головну ялинку країни, яка поєднає футуристичність та традиційні українські орнаменти.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ялинка в Україні через 50 років

Штучний інтелект бачить головну ялинку країни через 50 років футуристичною з високим голографічним дизайном. Також на ній можна побачити мерехтливі світлові ефекти, які відображають традиційні українські орнаменти: зірки, калину, та складні узори.

Основу прикрашають інтерактивні дисплеї, які демонструють екологічність конструкції, зокрема сонячні панелі. Навколо ялинки розташовані біолюмінесцентні прикраси, які підкреслюють сучасний підхід до декорування.

Святковий майданчик доповнений сучасною архітектурою та зеленими зонами.

Ялинка в Україні у 2075 році
Головна ялинка поглядом ШІ

Святкування через 50 років

Святкування Нового року буде поєднувати сучасні технології з традиціями, такими як віртуальні новорічні вечірки з використанням голограм або доповненої реальності, де люди зможуть бути присутніми разом, навіть перебуваючи в різних містах.

Традиційні страви і пісні залишатимуться важливою частиною святкувань, але з новими інтерпретаціями, включаючи страви на основі майбутніх технологій, як культивоване м'ясо або екологічно чисті продукти.

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Новорічний стіл на думку ШІ

Сімейні зібрання будуть супроводжуватися інтерактивними елементами, які допомагатимуть організувати свято та забезпечать захоплюючі враження для кожного учасника.

Раніше штучний інтелект показав, яким бачить святкування Різдва в Україні через 50 років.

Також ШІ розповів, який вигляд матимуть українські міста після перемоги України. Зокрема, створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.

Київ Новий рік новорічна ялинка штучний інтелект

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