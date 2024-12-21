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ШІ показав, який вигляд мав би Івасюк зараз та які пісні співав

21 грудня 2024 09:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Який вигляд мав би Володимир Івасюк у 2024 році — фото ШІ
Володимир Івасюк. Фото: Укрінформ
Євгенія Брюховецька - редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, яким бачить українського композитора та виконавця Володимира Івасюка, який помер ще у 1979 році. Зображення ШІ поєднує його фотографії тих часів та сучасність. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.  

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Якби Володимир Івасюк був із нами в цей непростий час, його пісні, ймовірно, стали б джерелом натхнення, віри та сили для українців.

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Сучасний Володимир Івасюк очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

У його творчості завжди звучали мотиви любові до рідної землі, свободи й боротьби за правду. В умовах війни його пісні могли б охоплювати такі теми:

  •  Героїзм та єдність народу —  пісні про мужність захисників України, про тих, хто бореться за свободу та мир: можливо, він написав би щось на кшталт гімну, присвяченого українським військовим.
  •  Любов до України — його пісні завжди славили українську землю, тому це могли б бути композиції про красу природи та незламність нації.
  •  Підтримка для тих, хто страждає — ліричні й теплі пісні, які підтримували б людей у важкі часи, давали надію на перемогу та майбутнє.
  • Пам’ять про героїв — композиції, присвячені пам’яті тих, хто віддав життя за свободу України.
  • Воля і свобода — він міг би написати про мрію звільнити всі окуповані території та про право кожного народу жити вільно.

Його стиль, можливо, поєднував би сучасну музику з фольклорними мотивами, які єднають покоління. Пісні могли б звучати на концертах для військових або на благодійних заходах.

Івасюк завжди був голосом народу, тому його творчість під час війни стала б символом незламності українського духу.

Раніше ми писали, якими бачить штучний інтелект твори українського письменника Тараса Шевченка.

Також ШІ показав, який вигляд мали б українські гетьмани у сучасному світі —  Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа.

українці музика штучний інтелект Володимир Івасюк композитор

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