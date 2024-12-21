Який вигляд мав би Володимир Івасюк у 2024 році — фото ШІ

Володимир Івасюк. Фото: Укрінформ

Штучний інтелект створив фото та показав, яким бачить українського композитора та виконавця Володимира Івасюка, який помер ще у 1979 році. Зображення ШІ поєднує його фотографії тих часів та сучасність.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Володимир Івасюк

Якби Володимир Івасюк був із нами в цей непростий час, його пісні, ймовірно, стали б джерелом натхнення, віри та сили для українців.

Сучасний Володимир Івасюк очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

У його творчості завжди звучали мотиви любові до рідної землі, свободи й боротьби за правду. В умовах війни його пісні могли б охоплювати такі теми:

Героїзм та єдність народу — пісні про мужність захисників України, про тих, хто бореться за свободу та мир: можливо, він написав би щось на кшталт гімну, присвяченого українським військовим.

Любов до України — його пісні завжди славили українську землю, тому це могли б бути композиції про красу природи та незламність нації.

Підтримка для тих, хто страждає — ліричні й теплі пісні, які підтримували б людей у важкі часи, давали надію на перемогу та майбутнє.

Пам’ять про героїв — композиції, присвячені пам’яті тих, хто віддав життя за свободу України.

Воля і свобода — він міг би написати про мрію звільнити всі окуповані території та про право кожного народу жити вільно.

Його стиль, можливо, поєднував би сучасну музику з фольклорними мотивами, які єднають покоління. Пісні могли б звучати на концертах для військових або на благодійних заходах.

Івасюк завжди був голосом народу, тому його творчість під час війни стала б символом незламності українського духу.

Раніше ми писали, якими бачить штучний інтелект твори українського письменника Тараса Шевченка.

Також ШІ показав, який вигляд мали б українські гетьмани у сучасному світі — Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа.