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ИИ показал, как выглядел бы Ивасюк сейчас и какие песни пел

21 декабря 2024 09:57
Евгения Брюховецкая - редактор
Как выглядел бы Владимир Ивасюк в 2024 году — фото ИИ
Владимир Ивасюк. Фото: Укринформ
Евгения Брюховецкая - редактор

Искусственный интеллект создал фото и показал, каким видит украинского композитора и исполнителя Владимира Ивасюка, который умер еще в 1979 году. Изображение ИИ сочетает его фотографии тех времен и современность. 

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Владимир Ивасюк

Будь Владимир Ивасюк с нами в это непростое время, его песни, вероятно, стали бы источником вдохновения, веры и силы для украинцев.

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Современный Владимир Ивасюк глазами искусственного интеллекта.

В его творчестве всегда звучали мотивы любви к родной земле, свободе и борьбе за правду. В условиях войны его песни могли бы охватывать следующие темы:

  • Героизм и единство народа — песни о мужестве защитников Украины, о тех, кто борется за свободу и мир: возможно, он написал бы что-то вроде гимна, посвященного украинским военным.
  • Любовь к Украине — его песни всегда славили украинскую землю, поэтому это могли бы быть композиции о красоте природы и несокрушимости нации.
  • Поддержка для страдающих — лирические и теплые песни, которые бы поддерживали людей в трудные времена, давали надежду на победу и будущее.
  • Память о героях — композиции, посвященные памяти тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.
  • Воля и свобода — он мог бы написать о мечте освободить все оккупированные территории и право каждого народа жить свободно.

Его стиль, возможно, объединял бы современную музыку с фольклорными мотивами, которые объединяют поколения.

Ивасюк всегда был голосом народа, поэтому его творчество во время войны стало символом несокрушимости украинского духа.

Раньше мы писали, какими видят искусственный интеллект произведения украинского писателя Тараса Шевченко.

Также ИИ показал, как выглядели бы украинские гетманы в современном мире — Петр Сагайдачный, Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа.

украинцы музыка искусственный интеллект Владимир Ивасюк композитор

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