Как будет выглядеть главная елка Украины через 50 лет

ШИ показал главную елку Украины через 50 лет — фото
Искусственный интеллект сгенерировал фото, каким видит празднование Нового года в Украине через 50 лет. Он показал главную елку страны, которая сочетает футуристичность и традиционные украинские орнаменты.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Елка в Украине через 50 лет
Искусственный интеллект видит главную елку страны через 50 лет футуристической с высоким голографическим дизайном. Также на ней можно увидеть мерцающие световые эффекты, которые отражают традиционные украинские орнаменты: звезды, калину, и сложные узоры.
Основу украшают интерактивные дисплеи, которые демонстрируют экологичность конструкции, в частности солнечные панели. Вокруг елки расположены биолюминесцентные украшения, которые подчеркивают современный подход к декорированию.
Праздничная площадка дополнена современной архитектурой и зелеными зонами.
Празднование через 50 лет
Празднование Нового года будет сочетать современные технологии с традициями, такими как виртуальные новогодние вечеринки с использованием голограмм или дополненной реальности, где люди смогут присутствовать вместе, даже находясь в разных городах.
Традиционные блюда и песни будут оставаться важной частью празднований, но с новыми интерпретациями, включая блюда на основе будущих технологий, как культивируемое мясо или экологически чистые продукты.
Семейные собрания будут сопровождаться интерактивными элементами, которые будут помогать организовать праздник и обеспечат увлекательные впечатления для каждого участника.
Ранее искусственный интеллект показал, каким видит празднование Рождества в Украине через 50 лет.
Также ИИ рассказал, как будут выглядеть украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.
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