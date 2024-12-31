Как будет выглядеть главная елка Украины через 50 лет

Главная елка страны. Иллюстративное фото: Новый канал

Искусственный интеллект сгенерировал фото, каким видит празднование Нового года в Украине через 50 лет. Он показал главную елку страны, которая сочетает футуристичность и традиционные украинские орнаменты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Елка в Украине через 50 лет

Искусственный интеллект видит главную елку страны через 50 лет футуристической с высоким голографическим дизайном. Также на ней можно увидеть мерцающие световые эффекты, которые отражают традиционные украинские орнаменты: звезды, калину, и сложные узоры.

Основу украшают интерактивные дисплеи, которые демонстрируют экологичность конструкции, в частности солнечные панели. Вокруг елки расположены биолюминесцентные украшения, которые подчеркивают современный подход к декорированию.

Праздничная площадка дополнена современной архитектурой и зелеными зонами.

Главная елка взглядом ШИ

Празднование через 50 лет

Празднование Нового года будет сочетать современные технологии с традициями, такими как виртуальные новогодние вечеринки с использованием голограмм или дополненной реальности, где люди смогут присутствовать вместе, даже находясь в разных городах.

Традиционные блюда и песни будут оставаться важной частью празднований, но с новыми интерпретациями, включая блюда на основе будущих технологий, как культивируемое мясо или экологически чистые продукты.

Новогодний стол по мнению ШИ

Семейные собрания будут сопровождаться интерактивными элементами, которые будут помогать организовать праздник и обеспечат увлекательные впечатления для каждого участника.

Ранее искусственный интеллект показал, каким видит празднование Рождества в Украине через 50 лет.

Также ИИ рассказал, как будут выглядеть украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.