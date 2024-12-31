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ШИ показал главную елку Украины через 50 лет — фото

31 декабря 2024 21:13
Евгения Брюховецкая - редактор
Как будет выглядеть главная елка Украины через 50 лет
Главная елка страны. Иллюстративное фото: Новый канал
Евгения Брюховецкая - редактор

Искусственный интеллект сгенерировал фото, каким видит празднование Нового года в Украине через 50 лет. Он показал главную елку страны, которая сочетает футуристичность и традиционные украинские орнаменты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Елка в Украине через 50 лет

Искусственный интеллект видит главную елку страны через 50 лет футуристической с высоким голографическим дизайном. Также на ней можно увидеть мерцающие световые эффекты, которые отражают традиционные украинские орнаменты: звезды, калину, и сложные узоры.

Основу украшают интерактивные дисплеи, которые демонстрируют экологичность конструкции, в частности солнечные панели. Вокруг елки расположены биолюминесцентные украшения, которые подчеркивают современный подход к декорированию.

Праздничная площадка дополнена современной архитектурой и зелеными зонами.

Елка в Украине в 2075 году
Главная елка взглядом ШИ

Празднование через 50 лет

Празднование Нового года будет сочетать современные технологии с традициями, такими как виртуальные новогодние вечеринки с использованием голограмм или дополненной реальности, где люди смогут присутствовать вместе, даже находясь в разных городах.

Традиционные блюда и песни будут оставаться важной частью празднований, но с новыми интерпретациями, включая блюда на основе будущих технологий, как культивируемое мясо или экологически чистые продукты.

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Новогодний стол по мнению ШИ

Семейные собрания будут сопровождаться интерактивными элементами, которые будут помогать организовать праздник и обеспечат увлекательные впечатления для каждого участника.

Ранее искусственный интеллект показал, каким видит празднование Рождества в Украине через 50 лет.

Также ИИ рассказал, как будут выглядеть украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.

Киев Новый год новогодняя елка искусственный интеллект

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