Україна
Головна Технології ШІ-дублер колеги — стартап Viven отримав необхідні інвестиції

ШІ-дублер колеги — стартап Viven отримав необхідні інвестиції

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:38
Оновлено: 10:35
Цифрові двійники замінять колег — що відомо про стартап Viven
Співзасновники Viven Варун Качолія (зліва) та Ашутош Гарг (справа). Фото: Viven

Співпраця в командах часто гальмується, коли потрібна людина недоступна — у відпустці, в іншому часовому поясі чи просто офлайн. Viven пропонує вирішення за допомогою штучного інтелекту: цифровий двійник співробітника, якого можна "питати" замість нього і миттєво отримувати відповіді з робочих матеріалів.

Про це пише TechCrunch.

Читайте також:

Стартап Viven пропонує створити цифрового двійника співробітника

Ашутош Гарг і Варун Качолія, співзасновники Eightfold (ШІ-платформа для рекрутингу з оцінкою 2,1 млрд доларів), на початку року запустили Viven — компанію, що створює для кожного співробітника спеціалізовану LLM-модель. Вона формує "цифрового двійника", підключаючись до внутрішніх джерел — електронної пошти, Slack, Google Docs — і дає іншим членам команди можливість ставити запитання щодо спільних проєктів та отримувати миттєві відповіді.

У середу, 15 жовтня, Viven оголосила про вихід зі стелс-режиму та залучення 35 млн доларів посівних інвестицій від Khosla Ventures, Foundation Capital, FPV Ventures та інших фондів. Серед перших корпоративних клієнтів — Genpact та Eightfold.

Ключовий виклик для такого продукту — приватність: не вся інформація може або має бути доступною будь-кому в організації. За словами Гарга, Viven вирішує це через підхід "попарного контексту та приватності": система визначає, що саме і кому дозволено показувати залежно від відносин між співробітниками та контексту запиту. Моделі розрізняють персональні питання й утримуються від видачі приватних даних. Додатковий запобіжник — прозорість історії звернень до цифрового двійника, що стримує від некоректних запитів.

Щодо конкуренції Ашутош Гарг стверджує, що прямо зараз ніхто не робить цифрових двійників для підприємств у такому форматі. Він консультувався з Вінодом Хослою, який підтвердив відсутність прямих конкурентів і вирішив інвестувати. Водночас у великих гравців — Anthropic, Google Gemini, Microsoft Copilot і корпоративних пошукових продуктах OpenAI — є персоналізаційні компоненти, тож у разі їхнього входу на ринок Viven розраховує на свою "попарну" технологію як на головний захист.

Нагадаємо, вихід Sora 2 від OpenAI став новою віхою у сфері генеративного відео. Модель навчилася не лише створювати реалістичні зображення, а й синхронізувати їх зі звуком, краще відтворюючи фізику рухів, глибину сцени та взаємодію об'єктів.

Також ми писали, що Google офіційно відкрила в Україні доступ до AI Mode — нового режиму пошуку, який працює на базі Gemini. Він поєднує переваги класичного пошуку з можливостями штучного інтелекту, формуючи розгорнуті, контекстно точні відповіді на складні запити.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
