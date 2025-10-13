Відео
Головна Технології Sora 2 від OpenAI — як працює генератор і чи доступний в Україні

Sora 2 від OpenAI — як працює генератор і чи доступний в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:32
Відео зі звуком і розумом — як працює генератор Sora 2 від OpenAI
Логотип ШІ-генератора відео Sora 2. Фото: OpenAI

Sora 2 від OpenAI — новий етап для генерації відео: тепер модель створює не лише картинку, а й синхронний звук, краще тримає "фізику" сцени та точніше слухається промптів. Вона стартувала 30 вересня 2025 року й іде в парі з окремим застосунком Sora та вебверсією на sora.com.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим нова модель краща за попередню та як отримати доступ українцям.

Читайте також:

Чим Sora 2 краща за Sora

Головна різниця — керованість і мультимодальність. Якщо перша Sora була про видовищну "картинку з тексту", то друга додає нативний аудіотрек із синхронізацією рухів і мови, помітно покращує причинно-наслідкову логіку кадру (рухи, взаємодії об'єктів, стабільність композиції) та пропонує глибші важелі контролю над стилем, ритмом і монтажем просто у промпті.

У системній карті OpenAI прямо підкреслює фокус на реалістичнішій симуляції світу й нові інструменти для сторітелінгу.

Де і як отримати доступ в Україні

Наразі офіційний запуск застосунку Sora 2 обмежений США та Канадою. OpenAI пише, що доступ розширюватимуть поетапно: iOS-доступ стартував за інвайтами 30 вересня, вебінтерфейс на sora.com заявлений як частина розгортання, а Android — "пізніше".

Для українських користувачів це означає просту формулу: зареєструватися у застосунку/на сайті, увімкнути сповіщення й чекати офіційного відкриття регіону; тим часом можна працювати з Sora (перше покоління) у вебверсії там, де OpenAI підтримує країни.

Важливо зауважити, що обхід географічних обмежень суперечить правилам компанії, що може закінчитися блокуванням акаунта.

Нагадаємо, фахівці закликають користувачів бути уважними, спілкуючись із ChatGPT: не варто передавати боту особисту або службову інформацію, навіть якщо діалог здається приватним. Експерти виокремлюють щонайменше п'ять типів запитів, які несуть ризики.

Також ми писали, що ChatGPT, хоч і не позбавлений недоліків, має низку інструментів, які можуть суттєво підвищити ефективність щоденної роботи. Вони допомагають автоматизувати рутинні процеси, зменшують кількість помилок і спрощують взаємодію зі штучним інтелектом, роблячи робочий процес більш природним і зручним.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
