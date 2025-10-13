Видео со звуком и разумом — как работает генератор Sora 2 от OpenAI

Логотип ИИ-генератора видео Sora 2. Фото: OpenAI

Sora 2 от OpenAI — новый этап для генерации видео: теперь модель создает не только картинку, но и синхронный звук, лучше держит "физику" сцены и точнее слушается промптов. Она стартовала 30 сентября 2025 года и идет в паре с отдельным приложением Sora и веб-версией на sora.com.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем новая модель лучше предыдущей и как получить доступ украинцам.

Чем Sora 2 лучше Sora

Главная разница — управляемость и мультимодальность. Если первая Sora была о зрелищной "картинке из текста", то вторая добавляет нативный аудиотрек с синхронизацией движений и речи, заметно улучшает причинно-следственную логику кадра (движения, взаимодействия объектов, стабильность композиции) и предлагает более глубокие рычаги контроля над стилем, ритмом и монтажом прямо в промпте.

В системной карте OpenAI прямо подчеркивает фокус на более реалистичной симуляции мира и новые инструменты для сторителлинга.

Где и как получить доступ в Украине

На данный момент официальный запуск приложения Sora 2 ограничен США и Канадой. OpenAI пишет, что доступ будут расширять поэтапно: iOS-доступ стартовал по инвайтам 30 сентября, веб-интерфейс на sora.com заявлен как часть развертывания, а Android — "позже".

Для украинских пользователей это означает простую формулу: зарегистрироваться в приложении/на сайте, включить оповещения и ждать официального открытия региона; тем временем можно работать с Sora (первое поколение) в веб-версии там, где OpenAI поддерживает страны.

Важно заметить, что обход географических ограничений противоречит правилам компании, что может закончиться блокировкой аккаунта.

