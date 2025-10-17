Цифровые двойники заменят коллег — что известно о стартапе Viven

Сооснователи Viven Варун Качолия (слева) и Ашутош Гарг (справа). Фото: Viven

Сотрудничество в командах часто тормозится, когда нужный человек недоступен — в отпуске, в другом часовом поясе или просто офлайн. Viven предлагает решение с помощью искусственного интеллекта: цифровой двойник сотрудника, которого можно "спрашивать" вместо него и мгновенно получать ответы из рабочих материалов.

Об этом пишет TechCrunch.

Стартап Viven предлагает создать цифрового двойника сотрудника

Ашутош Гарг и Варун Качолия, сооснователи Eightfold (ИИ-платформа для рекрутинга с оценкой 2,1 млрд долларов), в начале года запустили Viven — компанию, создающую для каждого сотрудника специализированную LLM-модель. Она формирует "цифрового двойника", подключаясь к внутренним источникам — электронной почте, Slack, Google Docs — и дает другим членам команды возможность задавать вопросы по совместным проектам и получать мгновенные ответы.

В среду, 15 октября, Viven объявила о выходе из стелс-режима и привлечении 35 млн долларов посевных инвестиций от Khosla Ventures, Foundation Capital, FPV Ventures и других фондов. Среди первых корпоративных клиентов — Genpact и Eightfold.

Ключевой вызов для такого продукта — приватность: не вся информация может или должна быть доступна кому-либо в организации. По словам Гарга, Viven решает это через подход "попарного контекста и приватности": система определяет, что именно и кому разрешено показывать в зависимости от отношений между сотрудниками и контекста запроса. Модели различают персональные вопросы и воздерживаются от выдачи приватных данных. Дополнительный предохранитель — прозрачность истории обращений к цифровому двойнику, что сдерживает от некорректных запросов.

Относительно конкуренции Ашутош Гарг утверждает, что прямо сейчас никто не делает цифровых двойников для предприятий в таком формате. Он консультировался с Винодом Хослой, который подтвердил отсутствие прямых конкурентов и решил инвестировать. В то же время у крупных игроков — Anthropic, Google Gemini, Microsoft Copilot и корпоративных поисковых продуктах OpenAI — есть персонализационные компоненты, так что в случае их входа на рынок Viven рассчитывает на свою "попарную" технологию как на главную защиту.

