Apple прив'язала iMessage і FaceTime до iOS 26 — що буде без оновлення після 2027 року

Операційна система iOS 26 на смартфоні Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple прив'язала роботу кількох базових сервісів iPhone до оновлення системного сертифіката, термін дії якого спливає після січня 2027 року. Для моделей, що підтримують iOS 26, компанія фактично залишає один шлях — оновлення до актуальної гілки iOS.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які функції можуть втратити користувачі старих iPhone, якщо не оновляться до iOS 26.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться, якщо не оновитися до iOS 26

Наприкінці січня Apple випустила iOS 26.2.1 — зокрема для підтримки AirTag другого покоління, який компанія представила в січні.

Паралельно вийшли оновлення для старіших гілок iOS, зокрема iOS 18.7.4 для iPhone XR/XS/XS Max. Їхня ключова роль — продовжити дію сертифіката, потрібного для роботи функцій на кшталт iMessage, FaceTime та активації пристрою після січня 2027 року.

Проблема для користувачів iPhone 11 і новіших у тому, що для сумісних з iOS 26 моделей iOS 18.7.4 може не пропонуватися — і тоді оновлення сертифіката прив'язується до переходу на iOS 26. Такий сценарій обговорюють користувачі на офіційному форумі підтримки Apple.

Йдеться про ризики для iMessage та FaceTime, а також для процесів, пов'язаних з активацією iPhone після скидання або під час налаштування пристрою. Також згадуються потенційні наслідки для частини iCloud-сервісів, які можуть бути пов'язані з тією ж інфраструктурою сертифікатів.

На цьому тлі конкуренція між мобільними платформами лише посилюється. Android і iOS уже давно вважаються зрілими системами, але Android часто позиціонують як більш гнучкий інструмент із ширшими можливостями персоналізації.

Водночас Apple у релізі iOS 26.3 зробила ставку на стабільність і виправлення помилок, додавши кілька нових функцій без радикальних змін інтерфейсу.