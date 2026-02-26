Apple может отключить iMessage и FaceTime, если не обновится до iOS 26 до 2027 года

Операционная система iOS 26 на смартфоне Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple обновляет инфраструктурные сертификаты в iOS, и без продления их срока часть функций iPhone может перестать работать после января 2027 года. Для устройств, которые поддерживают iOS 26, продление фактически связано с переходом на актуальную ветку системы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие функции могут потерять пользователи старых iPhone, если не обновятся до iOS 26.

Что изменится, если не обновиться до iOS 26

В конце января Apple выпустила iOS 26.2.1 — в частности для поддержки AirTag второго поколения, который компания представила в январе.

Параллельно вышли обновления для более старых веток iOS, в частности iOS 18.7.4 для iPhone XR/XS/XS Max. Их ключевая роль — продлить действие сертификата, необходимого для работы функций вроде iMessage, FaceTime и активации устройства после января 2027 года.

Проблема для пользователей iPhone 11 и более новых в том, что для совместимых с iOS 26 моделей iOS 18.7.4 может не предлагаться — и тогда обновление сертификата привязывается к переходу на iOS 26. Такой сценарий обсуждают пользователи на официальном форуме поддержки Apple.

Речь идет о рисках для iMessage и FaceTime, а также для процессов, связанных с активацией iPhone после сброса или во время настройки устройства. Также упоминаются потенциальные последствия для части iCloud-сервисов, которые могут быть связаны с той же инфраструктурой сертификатов.

На этом фоне конкуренция между мобильными платформами только усиливается. Android и iOS уже давно считаются зрелыми системами, но Android часто позиционируют как более гибкий инструмент с более широкими возможностями персонализации.

В то же время Apple в релизе iOS 26.3 сделала ставку на стабильность и исправление ошибок, добавив несколько новых функций без радикальных изменений интерфейса.