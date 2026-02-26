Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple ужесточает правила обновления iPhone — детали

Apple ужесточает правила обновления iPhone — детали

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:24
Apple может отключить iMessage и FaceTime, если не обновится до iOS 26 до 2027 года
Операционная система iOS 26 на смартфоне Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple обновляет инфраструктурные сертификаты в iOS, и без продления их срока часть функций iPhone может перестать работать после января 2027 года. Для устройств, которые поддерживают iOS 26, продление фактически связано с переходом на актуальную ветку системы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие функции могут потерять пользователи старых iPhone, если не обновятся до iOS 26.

Реклама
Читайте также:

Что изменится, если не обновиться до iOS 26

В конце января Apple выпустила iOS 26.2.1 — в частности для поддержки AirTag второго поколения, который компания представила в январе.

Параллельно вышли обновления для более старых веток iOS, в частности iOS 18.7.4 для iPhone XR/XS/XS Max. Их ключевая роль — продлить действие сертификата, необходимого для работы функций вроде iMessage, FaceTime и активации устройства после января 2027 года.

Проблема для пользователей iPhone 11 и более новых в том, что для совместимых с iOS 26 моделей iOS 18.7.4 может не предлагаться — и тогда обновление сертификата привязывается к переходу на iOS 26. Такой сценарий обсуждают пользователи на официальном форуме поддержки Apple.

Речь идет о рисках для iMessage и FaceTime, а также для процессов, связанных с активацией iPhone после сброса или во время настройки устройства. Также упоминаются потенциальные последствия для части iCloud-сервисов, которые могут быть связаны с той же инфраструктурой сертификатов.

На этом фоне конкуренция между мобильными платформами только усиливается. Android и iOS уже давно считаются зрелыми системами, но Android часто позиционируют как более гибкий инструмент с более широкими возможностями персонализации.

В то же время Apple в релизе iOS 26.3 сделала ставку на стабильность и исправление ошибок, добавив несколько новых функций без радикальных изменений интерфейса.

Apple iPhone iOS функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации