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Що таке refurbished-смартфони та чи варто купувати у 2025 році

15 січня 2025 11:20
Володимир Мололкін - редактор
Відновлені смартфони — чи вигідно купувати refurbished-пристрої у 2025 році
Смартфон та коробка від нього. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Смартфони давно стали невіднятною частиною нашого життя, і багато хто мріє про флагманський пристрій, навіть якщо він вийшов кілька років тому. Щоб заощадити, можна придбати відновлений телефон, відомий як refurbished або CPO (Certified Pre-owned).

Сайт Новини.LIVE розповідає, що це таке, як вони з'являються і чи варто їх купувати.

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Що таке refurbished (відновлений) смартфон

Відновлений смартфон — це пристрій, який пройшов діагностику, ремонт та оновлення у разі потреби. Зазвичай замінюються корпус і дисплей, тому такий гаджет має вигляд нового. Телефони знову упаковуються у нові коробки з комплектом нових аксесуарів.

Купуючи refurbished-смартфон, ви отримуєте пристрій за зниженою ціною разом з офіційною документацією та гарантією.

Звідки беруться refurbished-смартфони

У західних країнах користувачі нерідко повертають телефони виробникам або у сервісні центри з таких причин:

  • ламання — смартфон обмінюють за гарантією, а старий відновлюють для подальшого продажу;
  • незадоволення гаджетом — іноді користувачі повертають телефон, якщо він не виправдав їхніх очікувань;
  • програми trade-in — старі пристрої здаються для отримання знижки на нові моделі.

Ці телефони зазвичай перебувають у гарному стані, а ламання легко виправити. Відновленням займаються як виробники, так і сервісні центри. Водночас чимало таких гаджетів постачають невідомі китайські продавці, що викликає питання щодо їхньої якості.

Серед великих виробників офіційним відновленням смартфонів займаються Apple і Samsung. Їхні refurbished-пристрої проходять сувору перевірку, отримують новий серійний номер і офіційну гарантію. Таким телефонам можна довіряти.

Дешеві моделі смартфонів зазвичай не відновлюють, оскільки це економічно недоцільно. Наприклад, Samsung займається виключно відновленням флагманів.

Як розпізнати refurbished-смартфон

Ознаки офіційно відновленого телефону такі:

  • на упаковці зазначена абревіатура CPO (Certified Pre-Owned);
  • пристрій продається тільки з оригінальною упаковкою;
  • серійний номер у налаштуваннях телефону збігається з тим, що вказано на коробці.

Якісний refurbished-смартфон зовні не відрізняється від нового і має маркування від виробника.

Варто уникати невідомих продавців, особливо на онлайн-майданчиках. Часто під виглядом refurbished-продуктів продають звичайні вживані телефони з кустарним ремонтом.

Чи варто купувати refurbished-смартфони у 2025 році

Варто зазначити, що refurbished-смартфони бувають двох типів:

  • Manufacturer Refurbished — відновлення виконувалося виробником із використанням оригінальних запчастин. Такі пристрої мають гарантію та високу надійність.
  • Seller Refurbished — відновлення виконано продавцем, і якість таких телефонів часто викликає сумніви. Ремонт може бути неповним, а використані запчастини — неоригінальними.

Купівля Seller Refurbished — це завжди ризик. Натомість пристрої, відновлені виробником, пропонують якість та гарантії, що робить їх вигідною покупкою у 2025 році.

Нагадаємо, залежність від смартфонів може стати загрозою, якщо пристрій зламає кіберзлочинець. Будь-який Android-смартфон може бути вразливим до маніпуляцій шахраїв.

Також ми писали, що постійний доступ до дзвінків та інтернету зі смартфона є важливим питанням серед багатьох користувачів. В непередбачуваних умовах, таких як відключення світла, вежі мобільних операторів можуть перестати працювати, а тому важливо знати, як можна заощадити на мобільному трафіку.

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