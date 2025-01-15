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Что такое refurbished-смартфоны и стоит ли покупать в 2025 году

15 января 2025 11:20
Владимир Мололкин - редактор
Восстановленные смартфоны — выгодно ли покупать refurbished-устройства в 2025 году
Смартфон и коробка от него. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и многие мечтают о флагманском устройстве, даже если оно вышло несколько лет назад. Чтобы сэкономить, можно приобрести восстановленный телефон, известный как refurbished или CPO (Certified Pre-owned).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что это такое, как они появляются и стоит ли их покупать.

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Что такое refurbished (восстановленный) смартфон

Восстановленный смартфон — это устройство, которое прошло диагностику, ремонт и обновление по необходимости. Обычно заменяются корпус и дисплей, поэтому такой гаджет имеет вид нового. Телефоны снова упаковываются в новые коробки с комплектом новых аксессуаров.

Покупая refurbished-смартфон, вы получаете устройство по сниженной цене вместе с официальной документацией и гарантией.

Откуда берутся refurbished-смартфоны

В западных странах пользователи нередко возвращают телефоны производителям или в сервисные центры по следующим причинам:

  • поломка — смартфон обменивают по гарантии, а старый восстанавливают для дальнейшей продажи;
  • неудовлетворенность гаджетом — иногда пользователи возвращают телефон, если он не оправдал их ожиданий;
  • программы trade-in — старые устройства сдаются для получения скидки на новые модели.

Эти телефоны обычно находятся в хорошем состоянии, а поломки легко исправить. Восстановлением занимаются как производители, так и сервисные центры. В то же время немало таких гаджетов поставляют неизвестные китайские продавцы, что вызывает вопросы относительно их качества.

Среди крупных производителей официальным восстановлением смартфонов занимаются Apple и Samsung. Их refurbished-устройства проходят строгую проверку, получают новый серийный номер и официальную гарантию. Таким телефонам можно доверять.

Дешевые модели смартфонов обычно не восстанавливают, поскольку это экономически нецелесообразно. Например, Samsung занимается исключительно восстановлением флагманов.

Как распознать refurbished-смартфон

Признаки официально восстановленного телефона следующие:

  • на упаковке указана аббревиатура CPO (Certified Pre-Owned);
  • устройство продается только с оригинальной упаковкой;
  • серийный номер в настройках телефона совпадает с тем, что указан на коробке.

Качественный refurbished-смартфон внешне не отличается от нового и имеет маркировку от производителя.

Стоит избегать неизвестных продавцов, особенно на онлайн-площадках. Часто под видом refurbished-продуктов продают обычные подержанные телефоны с кустарным ремонтом.

Стоит ли покупать refurbished-смартфоны в 2025 году

Стоит отметить, что refurbished-смартфоны бывают двух типов:

  • Manufacturer Refurbished — восстановление выполнялось производителем с использованием оригинальных запчастей. Такие устройства имеют гарантию и высокую надежность.
  • Seller Refurbished — восстановление выполнено продавцом, и качество таких телефонов часто вызывает сомнения. Ремонт может быть неполным, а использованные запчасти — неоригинальными.

Покупка Seller Refurbished — это всегда риск. Зато устройства, восстановленные производителем, предлагают качество и гарантии, что делает их выгодной покупкой в 2025 году.

Напомним, зависимость от смартфонов может стать угрозой, если устройство взломает киберпреступник. Любой Android-смартфон может быть уязвимым к манипуляциям мошенников.

Также мы писали, что постоянный доступ к звонкам и интернету со смартфона является важным вопросом среди многих пользователей. В непредсказуемых условиях, таких как отключение света, вышки мобильных операторов могут перестать работать, а потому важно знать, как можно сэкономить на мобильном трафике.

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