Сенсор LiDAR у смартфоні — що це таке і навіщо він потрібен

Блок камер iPhone із сенсором LiDAR. Фото: Unsplash

LiDAR-сенсор, добре знаний інженерам, геологам і геодезистам, дістався й мобільних пристроїв, хоч наразі встановлюється лише в моделях iPhone Pro, починаючи з iPhone 12. Попри обмежений діапазон у п'ять метрів, ця технологія додає смартфону можливість точно вимірювати відстані, покращує автофокус камери та відкриває нові сценарії доповненої реальності.

Про те, для чого потрібна ця технологія, пише SlashGear.

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Як працює LiDAR у телефоні

LiDAR (Light Detection and Ranging) випромінює імпульси світла та фіксує відбиття, щоб за мілісекунди відбудувати "карту" простору. У професійному обладнанні це дає змогу створювати топографічні карти, робити високоточні 3D-моделі та допомагати автопілоту автомобіля орієнтуватися на дорозі. У смартфоні принцип той самий, але сенсор мініатюризовано: замість сотень метрів він упевнено "бачить" лише на 5 м.

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Попри скромніший радіус, LiDAR істотно впливає на якість фото й відео. У темному приміщенні камера iPhone наводиться на різкість у шість разів швидше, а режим "Нічний портрет" став можливим саме завдяки точному вимірюванню глибини.

Технологія виявилася корисною й поза зніманням. У штатному застосунку Measure iPhone перетворюється на рулетку: телефон визначає зріст людини, показує довжину чи ширину предмета й накладає віртуальну лінійку на об'єкт. Похибка, за випробуваннями, становить у середньому 3-5%, тож для приблизних вимірів цього достатньо.

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LiDAR активно використовують і сторонні програми. Magicplan та RenoPlan створюють панорамні "розгортки" кімнат, Polycam і SiteScape — детальні 3D-скани об'єктів, а низка ігор інтегрує ігрові елементи у реальний світ, покладаючись на точне розпізнавання глибини.

Поки що жоден інший великий виробник смартфонів не зробив LiDAR стандартом, однак приклад Apple доводить, що навіть у портативному формфакторі сенсор здатен значно розширити можливості мобільного пристрою.

Нагадаємо, тротлінг запобігає перегріванню смартфона, знижуючи продуктивність процесора у критичні моменти. Це захисний механізм, який зберігає стабільність роботи пристрою навіть під високим навантаженням.

Також ми писали, що технологія NFC в iPhone виходить далеко за межі безконтактної оплати — вона дає змогу створювати автоматизації для дому, запускати сценарії натисканням або дотиком до мітки й пришвидшувати щоденні дії.