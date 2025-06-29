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Главная Технологии Что такое LiDAR-сенсор в смартфоне и зачем он нужен

Что такое LiDAR-сенсор в смартфоне и зачем он нужен

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 05:12
Сенсор LiDAR в смартфоне — что это такое и зачем он нужен
Блок камер iPhone с сенсором LiDAR. Фото: Unsplash
Ключові моменти Как работает LiDAR в телефоне

LiDAR-сенсор, хорошо известный инженерам, геологам и геодезистам, добрался и до мобильных устройств, хотя пока устанавливается только в моделях iPhone Pro, начиная с iPhone 12. Несмотря на ограниченный диапазон в пять метров, эта технология добавляет смартфону возможность точно измерять расстояния, улучшает автофокус камеры и открывает новые сценарии дополненной реальности.

О том, для чего нужна эта технология, пишет SlashGear.

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Как работает LiDAR в телефоне

LiDAR (Light Detection and Ranging) излучает импульсы света и фиксирует отражения, чтобы за миллисекунды отстроить "карту" пространства. В профессиональном оборудовании это позволяет создавать топографические карты, делать высокоточные 3D-модели и помогать автопилоту автомобиля ориентироваться на дороге. В смартфоне принцип тот же, но сенсор миниатюризирован: вместо сотен метров он уверенно "видит" всего на 5 м.

Несмотря на более скромный радиус, LiDAR существенно влияет на качество фото и видео. В темном помещении камера iPhone наводится на резкость в шесть раз быстрее, а режим "Ночной портрет" стал возможным именно благодаря точному измерению глубины.

Технология оказалась полезной и вне съемки. В штатном приложении Measure iPhone превращается в рулетку: телефон определяет рост человека, показывает длину или ширину предмета и накладывает виртуальную линейку на объект. Погрешность, по испытаниям, составляет в среднем 3-5%, поэтому для приблизительных измерений этого достаточно.

LiDAR активно используют и сторонние программы. Magicplan и RenoPlan создают панорамные "развертки" комнат, Polycam и SiteScape — детальные 3D-сканы объектов, а ряд игр интегрирует игровые элементы в реальный мир, полагаясь на точное распознавание глубины.

Пока ни один другой крупный производитель смартфонов не сделал LiDAR стандартом, однако пример Apple доказывает, что даже в портативном формфакторе сенсор способен значительно расширить возможности мобильного устройства.

Напомним, тротлинг предотвращает перегрев смартфона, снижая производительность процессора в критические моменты. Это защитный механизм, который сохраняет стабильность работы устройства даже под высокой нагрузкой.

Также мы писали, что технология NFC в iPhone выходит далеко за пределы бесконтактной оплаты — она позволяет создавать автоматизации для дома, запускать сценарии нажатием или прикосновением к метке и ускорять ежедневные действия.

телефоны iPhone технологии смартфон LiDAR
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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