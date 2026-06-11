Як підключити телефон до телевізора через Bluetooth і навіщо це робити

Підключення смартфона до Smart TV через Bluetooth. Фото: кадр з відео/YouTube

Bluetooth на телевізорі може допомогти передати звук зі смартфона, але не підходить для трансляції зображення з екрана. Через таке підключення можна слухати музику, подкасти або використовувати деякі аксесуари, однак для відео, ігор і дзеркалювання екрана потрібні Wi-Fi або кабель.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NV.

Де шукати Bluetooth на телевізорі

У більшості сучасних телевізорів є Bluetooth, але виробники розміщують цю функцію в різних розділах меню. В одних моделях її можна знайти в налаштуваннях звуку, в інших — у розділі аксесуарів, мережі або підключених пристроїв.

Через це користувачам часто доводиться трохи пошукати потрібний пункт. Назви також можуть відрізнятися: Bluetooth, "Додати пристрій", "Пошук пристроїв", "Бездротові аксесуари" або схожі варіанти.

Як підключити смартфон до телевізора

Спочатку потрібно перевести телевізор у режим пошуку Bluetooth-пристроїв. Для цього слід відкрити налаштування телевізора, знайти розділ Bluetooth або звук через Bluetooth і натиснути "Додати пристрій" чи "Пошук пристроїв".

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Після цього потрібно увімкнути Bluetooth на смартфоні. На Android цей пункт зазвичай розташований у налаштуваннях підключень або в шторці швидких налаштувань. На iPhone його можна знайти в розділі Bluetooth.

Коли телевізор з'явиться у списку доступних пристроїв на телефоні, потрібно натиснути на його назву. Якщо на обох екранах з'явиться цифровий код, варто перевірити, чи він збігається, і підтвердити підключення.

Як перевірити звук після підключення

На деяких телевізорах після створення пари потрібно окремо вибрати джерело звуку. Це можна зробити в налаштуваннях звуку, вибравши підключений Bluetooth-пристрій.

Після цього варто запустити музику, відео або подкаст на смартфоні. Якщо все налаштовано правильно, звук має відтворюватися через динаміки телевізора.

Гучність може регулюватися і на смартфоні, і на пульті телевізора. Якщо звук занадто тихий, потрібно перевірити обидва рівні гучності.

Чому Bluetooth не підходить для трансляції екрана

Bluetooth не може передавати зображення з екрана смартфона на телевізор. Його пропускної здатності достатньо для аудіо та невеликих обсягів даних, але не для відео в реальному часі.

Тому через Bluetooth не вийде дивитися фільми з телефона на великому екрані, грати в мобільні ігри на телевізорі або показувати фото з галереї як повноцінну трансляцію екрана.

Через Bluetooth можна передавати звук, підключати бездротові аксесуари або використовувати смартфон як пульт, якщо телевізор підтримує таку функцію, але для картинки потрібні інші способи.

Для дзеркалювання екрана зазвичай потрібен Wi-Fi. На Android така функція може називатися Cast, Smart View, Screen Mirroring або Wireless Projection — залежно від виробника смартфона.

Телефон і телевізор мають бути підключені до однієї Wi-Fi-мережі. Після цього потрібно відкрити функцію трансляції на смартфоні, вибрати телевізор зі списку та підтвердити підключення.

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