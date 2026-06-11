Как подключить телефон к телевизору через Bluetooth и зачем это делать

Подключение смартфона к Smart TV через Bluetooth. Фото: кадр из видео/YouTube

Bluetooth на телевизоре может помочь передать звук со смартфона, но не подходит для трансляции изображения с экрана. Через такое подключение можно слушать музыку, подкасты или использовать некоторые аксессуары, однако для видео, игр и дублирования экрана требуются Wi-Fi или кабель.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Где искать Bluetooth на телевизоре

В большинстве современных телевизоров есть Bluetooth, но производители размещают эту функцию в разных разделах меню. В одних моделях ее можно найти в настройках звука, в других — в разделе аксессуаров, сети или подключенных устройств.

Из-за этого пользователям часто приходится немного поискать нужный пункт. Названия также могут отличаться: Bluetooth, "Добавить устройство", "Поиск устройств", "Беспроводные аксессуары" или похожие варианты.

Как подключить смартфон к телевизору

Сначала нужно перевести телевизор в режим поиска Bluetooth-устройств. Для этого следует открыть настройки телевизора, найти раздел Bluetooth или звук через Bluetooth и нажать "Добавить устройство" или "Поиск устройств".

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После этого нужно включить Bluetooth на смартфоне. На Android этот пункт обычно находится в настройках подключений или в панели быстрых настроек. На iPhone его можно найти в разделе Bluetooth.

Когда телевизор появится в списке доступных устройств на телефоне, нужно нажать на его название. Если на обоих экранах появится цифровой код, стоит проверить, совпадает ли он, и подтвердить подключение.

Как проверить звук после подключения

На некоторых телевизорах после сопряжения нужно отдельно выбрать источник звука. Это можно сделать в настройках звука, выбрав подключенное Bluetooth-устройство.

После этого стоит запустить музыку, видео или подкаст на смартфоне. Если все настроено правильно, звук должен воспроизводиться через динамики телевизора.

Громкость можно регулировать как на смартфоне, так и на пульте телевизора. Если звук слишком тихий, нужно проверить оба уровня громкости.

Почему Bluetooth не подходит для трансляции экрана

Bluetooth не может передавать изображение с экрана смартфона на телевизор. Его пропускной способности достаточно для аудио и небольших объемов данных, но не для видео в реальном времени.

Поэтому через Bluetooth не получится смотреть фильмы с телефона на большом экране, играть в мобильные игры на телевизоре или показывать фото из галереи в качестве полноценной трансляции экрана.

Через Bluetooth можно передавать звук, подключать беспроводные аксессуары или использовать смартфон в качестве пульта, если телевизор поддерживает такую функцию, но для передачи изображения нужны другие способы.

Для зеркалирования экрана обычно нужен Wi-Fi. На Android такая функция может называться Cast, Smart View, Screen Mirroring или Wireless Projection — в зависимости от производителя смартфона.

Телефон и телевизор должны быть подключены к одной Wi-Fi-сети. После этого нужно открыть функцию трансляции на смартфоне, выбрать телевизор из списка и подтвердить подключение.

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