Почему Smart TV в магазине показывает лучше, чем дома: дело в одной функции

В магазине Smart TV часто выглядят ярче, контрастнее и "сочнее", чем после покупки дома. Причина не всегда в самом телевизоре — обычно в торговых залах на экранах включен специальный демонстрационный режим.

Что такое демонстрационный режим

Режим магазина, или демонстрационный режим, создан для того, чтобы телевизор выглядел максимально эффектно на стенде. Он усиливает яркость, контрастность, насыщенность цветов и часто включает дополнительную обработку движения.

В таких условиях изображение действительно кажется лучшим, особенно наряду с другими моделями. Задача этого режима — привлечь внимание покупателя и показать телевизор с максимальным "вау"-эффектом.

После покупки телевизор обычно работает в домашнем режиме. Он рассчитан на другие условия освещения, меньшую яркость помещения и более длительный просмотр.

К тому же в магазинах часто запускают специально подготовленные ролики в 4K или HDR с яркими цветами и идеальным качеством. Дома же пользователь смотрит обычное телевидение, YouTube, стриминговые сервисы или эфирные каналы, где качество контента может быть значительно ниже.

Почему демонстрационный режим не всегда стоит оставлять

На первый взгляд режим магазина может показаться лучшим и для дома, но он имеет минусы. Из-за повышенной яркости и контраста телевизор может потреблять больше электроэнергии.

Также слишком яркая картинка может утомлять глаза, особенно вечером или в темной комнате. А чрезмерная обработка движения иногда делает фильмы неестественными, создавая так называемый "эффект мыльной оперы".

Как включить режим магазина на Smart TV

На телевизорах с Google TV демонстрационный режим обычно можно найти в системных настройках. Для этого нужно открыть "Все настройки", перейти в раздел "Система", затем найти "Расширенные настройки видео" и изменить место использования с "Дом" на "Магазин".

После этого телевизор должен автоматически перейти на более яркие демонстрационные параметры.

На телевизорах LG соответствующие параметры могут быть в разделе "Настройки" — "Справка" — "Домашний режим".

На Samsung путь обычно такой: "Настройки" — "Общие и приватность" — "Менеджер системы" — "Режим использования". Там можно выбрать домашний или магазинный режим.

На Sony такие параметры могут быть в меню "Настройки" — "Система" — "Устройство" — "Демо-режим" или в разделе сброса и настроек изображения.

Если текущая картинка вас устраивает, лучше не менять режим без надобности. На некоторых телевизорах возврат к домашнему режиму восстанавливает предыдущие параметры, но не всегда идеально.

Иногда после экспериментов приходится вручную перенастраивать изображение или даже сбрасывать телевизор к заводским параметрам.

