Стоит ли покупать Mini LED-телевизор: 4 недостатка, о которых стоит знать

Mini LED-телевизор. Фото: кадр из видео/YouTube

Mini LED-телевизоры стали популярной альтернативой OLED: они очень яркие, хорошо подходят для HDR и часто стоят дешевле премиальных OLED-моделей. Но эта технология тоже имеет слабые места.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Черный цвет может иметь серый вид

Mini LED-телевизоры остаются разновидностью LCD-панелей с подсветкой. В отличие от OLED, где каждый пиксель светится самостоятельно и может полностью выключаться, Mini LED использует много маленьких светодиодов позади экрана.

Из-за этого телевизор не всегда может идеально затемнить нужный участок кадра. Если в сцене должен быть глубокий черный цвет, он иногда выглядит темно-серым. Особенно это заметно в недорогих моделях, где зон локального затемнения меньше.

Может появляться "ореол" вокруг ярких объектов

Еще одна типичная проблема Mini LED — blooming, или светлый ореол. Он возникает, когда яркий объект на темном фоне подсвечивается не точно по контуру, а немного "засвечивает" соседние темные участки.

Читайте также:

Чаще всего это видно вокруг субтитров, звезд на черном небе, фонарей в ночных сценах или других маленьких ярких деталей. В более дорогих телевизорах с большим количеством зон затемнения этот эффект менее заметен, но полностью исчезает он лишь у OLED-панелей.

Углы обзора часто хуже, чем у OLED

Многие Mini LED-телевизоры используют VA-панели. Они имеют хороший контраст, если смотреть на экран прямо, но хуже показывают себя под углом.

Если сидеть сбоку, цвета могут выглядеть бледнее, а контраст будет слабее. Это важно для больших комнат или просмотра компанией, когда не все сидят по центру перед телевизором.

Некоторые производители добавляют специальные слои для расширения углов обзора, но даже они обычно не дотягивают до уровня OLED.

В быстрых играх возможны шлейфы

Mini LED-телевизоры часто хорошо подходят для игр благодаря высокой яркости и низкой задержке ввода. Но по скорости отклика они обычно уступают OLED.

В очень динамичных играх, например, шутерах, гонках или MOBA, это может проявляться как легкое размытие, шлейфы или "смазывание" объектов в движении. Для большинства пользователей это не будет критической проблемой, но требовательные геймеры могут заметить разницу.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сегменте OLED-телевизоров традиционно доминируют Samsung, LG и Sony, однако в 2026 году расстановка сил может измениться. Новый Philips OLED951 уже называют одним из самых сильных флагманов года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые смарт-телевизоры со временем могут заметно терять быстродействие. При этом покупка нового телевизора или отдельной приставки не всегда является единственным выходом, если пользователь хочет вернуть устройству более плавную работу.