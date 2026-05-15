55 дюймов уходят в прошлое: названа самая популярная диагональ телевизора

Названа самая популярная диагональ телевизоров среди пользователей
Телевизоры с диагональю 55 дюймов еще недавно считались оптимальным выбором для большинства покупателей. Но рынок быстро смещается в сторону более крупных экранов, и теперь самым популярным форматом в Китае уже второй год подряд остаются 75-дюймовые модели.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на отчет RUNTO Technology.
Какой размер телевизора стал самым популярным
По данным RUNTO Technology, в Китае самыми популярными стали телевизоры с диагональю 75 дюймов. На них пришлось 24,3% всех продаж.
Если же считать все модели от 75 дюймов и больше, их доля уже приближается к 40%. Это означает, что большие экраны перестали быть нишевым вариантом и постепенно становятся массовым выбором.
Средний размер телевизора на китайском рынке достиг 64,3 дюйма. Это на 2,6 дюйма больше, чем годом ранее.
Такой рост показывает, что пользователи все чаще выбирают модели, которые раньше казались слишком большими для обычной квартиры. Спрос смещается от компактных и средних телевизоров к экранам, более близким к домашнему кинотеатру.
Какие диагонали покупают чаще всего
Самыми популярными форматами стали 55, 65, 75 и 85 дюймов. Вместе эти четыре размера обеспечили почти 75% всех продаж телевизоров в Китае.
В то же время модели на 98 и 100 дюймов тоже постепенно перестают быть экзотикой. Они все чаще появляются не только в демонстрационных залах, но и в обычных домах.
Популярность больших телевизоров растет из-за стриминговых сервисов, игровых консолей, качественного 4K-контента и желания получить эффект кинотеатра дома. Когда цены на большие панели постепенно снижаются, покупатели чаще выбирают большую диагональ вместо стандартных 55 дюймов.
Также важную роль играет то, что современные телевизоры с тонкими рамками занимают меньше визуального пространства, чем старые модели с той же диагональю.
Аналитики также отмечают рост спроса на энергоэффективные телевизоры. Их доля в розничных продажах составляет 78%, что заметно больше, чем в прошлом году.
Отдельно растет интерес к Mini LED. Доля таких моделей в розничной торговле достигла 26,7%, и эта технология постепенно становится доступнее для более широкой аудитории.
