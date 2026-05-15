55 дюймів відходять у минуле: названо найпопулярнішу діагональ телевізора

Телевізори у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Телевізори з діагоналлю 55 дюймів ще недавно вважалися оптимальним вибором для більшості покупців. Але ринок швидко зміщується в бік більших екранів, і тепер найпопулярнішим форматом у Китаї вже другий рік поспіль залишаються 75-дюймові моделі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на звіт RUNTO Technology.

Який розмір телевізора став найпопулярнішим

За даними RUNTO Technology, у Китаї найпопулярнішими стали телевізори з діагоналлю 75 дюймів. На них припало 24,3% усіх продажів.

Якщо ж рахувати всі моделі від 75 дюймів і більше, їхня частка вже наближається до 40%. Це означає, що великі екрани перестали бути нішевим варіантом і поступово стають масовим вибором.

Середній розмір телевізора на китайському ринку досяг 64,3 дюйма. Це на 2,6 дюйма більше, ніж роком раніше.

Читайте також:

Таке зростання показує, що користувачі все частіше обирають моделі, які раніше здавалися надто великими для звичайної квартири. Попит зміщується від компактних і середніх телевізорів до екранів, ближчих до домашнього кінотеатру.

Які діагоналі купують найчастіше

Найпопулярнішими форматами стали 55, 65, 75 і 85 дюймів. Разом ці чотири розміри забезпечили майже 75% усіх продажів телевізорів у Китаї.

Водночас моделі на 98 і 100 дюймів теж поступово перестають бути екзотикою. Вони все частіше з'являються не лише в демонстраційних залах, а й у звичайних домівках.

Популярність великих телевізорів зростає через стримінгові сервіси, ігрові консолі, якісний 4K-контент і бажання отримати ефект кінотеатру вдома. Коли ціни на великі панелі поступово знижуються, покупці частіше обирають більшу діагональ замість стандартних 55 дюймів.

Також важливу роль відіграє те, що сучасні телевізори з тонкими рамками займають менше візуального простору, ніж старі моделі з тією самою діагоналлю.

Аналітики також відзначають зростання попиту на енергоефективні телевізори. Їхня частка в роздрібних продажах становить 78%, що помітно більше, ніж торік.

Окремо зростає інтерес до Mini LED. Частка таких моделей у роздрібній торгівлі досягла 26,7%, і ця технологія поступово стає доступнішою для ширшої аудиторії.

Раніше Новини.LIVE писали, що 3D-телевізори, які на початку 2010-х вважали одним із перспективних напрямів розвитку ринку, за кілька років майже зникли з масового сегмента.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-роз'єм у телевізорі часто сприймають як другорядну деталь, хоча на практиці він може помітно розширити сценарії використання пристрою. Йдеться не лише про запуск файлів із флешки, а й про інші повсякденні можливості, які роблять телевізор гнучкішим у користуванні.