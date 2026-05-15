55 дюймів відходять у минуле: названо найпопулярнішу діагональ телевізора

Названо найпопулярнішу діагональ телевізорів серед користувачів
Телевізори з діагоналлю 55 дюймів ще недавно вважалися оптимальним вибором для більшості покупців. Але ринок швидко зміщується в бік більших екранів, і тепер найпопулярнішим форматом у Китаї вже другий рік поспіль залишаються 75-дюймові моделі.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на звіт RUNTO Technology.
Який розмір телевізора став найпопулярнішим
За даними RUNTO Technology, у Китаї найпопулярнішими стали телевізори з діагоналлю 75 дюймів. На них припало 24,3% усіх продажів.
Якщо ж рахувати всі моделі від 75 дюймів і більше, їхня частка вже наближається до 40%. Це означає, що великі екрани перестали бути нішевим варіантом і поступово стають масовим вибором.
Середній розмір телевізора на китайському ринку досяг 64,3 дюйма. Це на 2,6 дюйма більше, ніж роком раніше.
Таке зростання показує, що користувачі все частіше обирають моделі, які раніше здавалися надто великими для звичайної квартири. Попит зміщується від компактних і середніх телевізорів до екранів, ближчих до домашнього кінотеатру.
Які діагоналі купують найчастіше
Найпопулярнішими форматами стали 55, 65, 75 і 85 дюймів. Разом ці чотири розміри забезпечили майже 75% усіх продажів телевізорів у Китаї.
Водночас моделі на 98 і 100 дюймів теж поступово перестають бути екзотикою. Вони все частіше з'являються не лише в демонстраційних залах, а й у звичайних домівках.
Популярність великих телевізорів зростає через стримінгові сервіси, ігрові консолі, якісний 4K-контент і бажання отримати ефект кінотеатру вдома. Коли ціни на великі панелі поступово знижуються, покупці частіше обирають більшу діагональ замість стандартних 55 дюймів.
Також важливу роль відіграє те, що сучасні телевізори з тонкими рамками займають менше візуального простору, ніж старі моделі з тією самою діагоналлю.
Аналітики також відзначають зростання попиту на енергоефективні телевізори. Їхня частка в роздрібних продажах становить 78%, що помітно більше, ніж торік.
Окремо зростає інтерес до Mini LED. Частка таких моделей у роздрібній торгівлі досягла 26,7%, і ця технологія поступово стає доступнішою для ширшої аудиторії.
Раніше Новини.LIVE писали, що 3D-телевізори, які на початку 2010-х вважали одним із перспективних напрямів розвитку ринку, за кілька років майже зникли з масового сегмента.
Також Новини.LIVE розповідали, що USB-роз'єм у телевізорі часто сприймають як другорядну деталь, хоча на практиці він може помітно розширити сценарії використання пристрою. Йдеться не лише про запуск файлів із флешки, а й про інші повсякденні можливості, які роблять телевізор гнучкішим у користуванні.