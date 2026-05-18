Чи варто купувати Mini LED-телевізор: 4 недоліки, про які варто знати

Mini LED-телевізори стали популярною альтернативою OLED: вони дуже яскраві, добре підходять для HDR і часто коштують дешевше за преміальні OLED-моделі. Але ця технологія теж має слабкі місця.

Чорний колір може мати сірий вигляд

Mini LED-телевізори залишаються різновидом LCD-панелей із підсвічуванням. На відміну від OLED, де кожен піксель світиться самостійно і може повністю вимикатися, Mini LED використовує багато маленьких світлодіодів позаду екрана.

Через це телевізор не завжди може ідеально затемнити потрібну ділянку кадру. Якщо в сцені має бути глибокий чорний колір, він іноді виглядає темно-сірим. Особливо це помітно в недорогих моделях, де зон локального затемнення менше.

Може з'являтися "ореол" навколо яскравих об'єктів

Ще одна типова проблема Mini LED — blooming, або світлий ореол. Він виникає, коли яскравий об'єкт на темному фоні підсвічується не точно по контуру, а трохи "засвічує" сусідні темні ділянки.

Найчастіше це видно навколо субтитрів, зірок на чорному небі, ліхтарів у нічних сценах або інших маленьких яскравих деталей. У дорожчих телевізорах із великою кількістю зон затемнення цей ефект менш помітний, але повністю зникає він лише в OLED-панелей.

Кути огляду часто гірші, ніж в OLED

Багато Mini LED-телевізорів використовують VA-панелі. Вони мають хороший контраст, якщо дивитися на екран прямо, але гірше показують себе під кутом.

Якщо сидіти збоку, кольори можуть мати блідніший вигляд, а контраст буде слабшим. Це важливо для великих кімнат або перегляду компанією, коли не всі сидять по центру перед телевізором.

Деякі виробники додають спеціальні шари для розширення кутів огляду, але навіть вони зазвичай не дотягують до рівня OLED.

У швидких іграх можливі шлейфи

Mini LED-телевізори часто добре підходять для ігор завдяки високій яскравості та низькій затримці введення. Але за швидкістю відгуку вони зазвичай поступаються OLED.

У дуже динамічних іграх, наприклад, шутерах, гонках або MOBA, це може проявлятися як легке розмиття, шлейфи або "змазування" об'єктів у русі. Для більшості користувачів це не буде критичною проблемою, але вимогливі геймери можуть помітити різницю.

