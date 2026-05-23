Чому Smart TV у магазині показує краще, ніж удома: справа в одній функції

У магазині Smart TV часто мають яскравіший, контрастніший й "соковитіший" вигляд, ніж після купівлі вдома. Причина не завжди в самому телевізорі — зазвичай у торгових залах на екранах увімкнений спеціальний демонстраційний режим.

Що таке демонстраційний режим

Режим магазину, або демонстраційний режим, створений для того, щоб телевізор мав максимально ефектний вигляд на стенді. Він підсилює яскравість, контрастність, насиченість кольорів і часто вмикає додаткову обробку руху.

У таких умовах зображення справді здається кращим, особливо поряд з іншими моделями. Завдання цього режиму — привернути увагу покупця і показати телевізор з максимальним "вау"-ефектом.

Після купівлі телевізор зазвичай працює в домашньому режимі. Він розрахований на інші умови освітлення, меншу яскравість приміщення і триваліший перегляд.

До того ж у магазинах часто запускають спеціально підготовлені ролики у 4K або HDR з яскравими кольорами та ідеальною якістю. Удома ж користувач дивиться звичайне телебачення, YouTube, стримінгові сервіси або ефірні канали, де якість контенту може бути значно нижчою.

Чому демонстраційний режим не завжди варто залишати

На перший погляд режим магазину може здатися кращим і для дому, але він має мінуси. Через підвищену яскравість і контраст телевізор може споживати більше електроенергії.

Також надто яскрава картинка може втомлювати очі, особливо ввечері або в темній кімнаті. А надмірна обробка руху іноді робить фільми неприродними, створюючи так званий "ефект мильної опери".

Як увімкнути режим магазину на Smart TV

На телевізорах із Google TV демонстраційний режим зазвичай можна знайти в системних налаштуваннях. Для цього потрібно відкрити "Усі налаштування", перейти в розділ "Система", потім знайти "Розширені налаштування відео" і змінити місце використання з "Дім" на "Магазин".

Після цього телевізор має автоматично перейти на яскравіші демонстраційні параметри.

На телевізорах LG відповідні параметри можуть бути в розділі "Налаштування" — "Довідка" — "Домашній режим".

На Samsung шлях зазвичай такий: "Налаштування" — "Загальні та приватність" — "Менеджер системи" — "Режим використання". Там можна обрати домашній або магазинний режим.

На Sony такі параметри можуть бути в меню "Налаштування" — "Система" — "Пристрій" — "Демо-режим" або в розділі скидання й налаштувань зображення.

Якщо поточна картинка вас влаштовує, краще не змінювати режим без потреби. На деяких телевізорах повернення до домашнього режиму відновлює попередні параметри, але не завжди ідеально.

Іноді після експериментів доводиться вручну переналаштовувати зображення або навіть скидати телевізор до заводських параметрів.

