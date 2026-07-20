Чоловік цілий рік користувався бездротовою зарядкою: що сталося з батареєю смартфона

Смартфон на станції бездротового заряджання. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Бездротову зарядку часто критикують через повільнішу роботу, додаткове нагрівання та можливий вплив на ресурс акумулятора. Щоб перевірити ці побоювання, користувач протягом року майже повністю відмовився від кабелю.

Про те, як бездротове заряджання вплинуло на батареї смартфонів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Як проходив експеримент

Журналіст MakeUseOf протягом року заряджав Samsung Galaxy S25 Edge та iPhone Air переважно за допомогою бездротових пристроїв стандарту Qi.

Місткість акумуляторів смартфонів становила 3900 мАг та 3149 мАг відповідно. Компенсувати порівняно невеликі батареї автор планував завдяки постійному доступу до зарядних станцій.

Удома він використовував настільну станцію Belkin Qi2 потужністю 25 Вт, в автомобілі — вбудовані зарядні майданчики, а під час поїздок — магнітні зовнішні акумулятори MagSafe.

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Завдяки регулярному заряджанню рівень батареї смартфонів рідко опускався нижче 50%.

Який смартфон було зручніше заряджати

Попри менший акумулятор, iPhone Air виявився зручнішим для щоденного використання з бездротовими зарядними пристроями. Підтримка Qi2 та вбудовані магніти MagSafe допомагали смартфону правильно розташовуватися на зарядній платформі й надійно триматися на зовнішніх акумуляторах.

Бездротове заряджання потужністю 20 Вт дозволяло поповнити батарею iPhone Air від 0 до 50% приблизно за 30 хвилин.

Galaxy S25 Edge підтримував бездротову зарядку потужністю до 15 Вт і не мав вбудованих магнітів. Через це для правильного розташування смартфона доводилося використовувати спеціальний магнітний чохол.

За словами автора, відсутність магнітів і нижча потужність зробили бездротове заряджання Samsung менш зручним і помітно повільнішим.

Що сталося з акумуляторами через рік

Одним із головних побоювань було можливе прискорене зношення батарей через постійне використання бездротової зарядки. Однак приблизно через десять місяців після покупки та 231 цикл заряджання iPhone Air показував 100% максимальної місткості акумулятора.

Діагностика Galaxy S25 Edge після 13 місяців активного використання також показала, що його батарея перебуває в хорошому стані.

Автор визнав, що бездротове заряджання менш ефективне та виділяє більше тепла, ніж дротове. Водночас сучасні смартфони контролюють температуру й за потреби автоматично знижують потужність.

У межах експерименту критичного впливу бездротової зарядки на стан акумуляторів протягом року виявити не вдалося.

За підсумками експерименту журналіст дійшов висновку, що бездротову зарядку можна використовувати як основний спосіб поповнення батареї смартфона. Найзручнішим такий варіант буде для пристроїв із підтримкою Qi2, вбудованими магнітами та достатньо високою потужністю бездротового заряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що неправильні звички під час заряджання здатні поступово зменшувати ресурс акумулятора смартфона. Особливо негативно на батарею впливають неякісні адаптери, перегрів, регулярне розрядження до нуля та активне використання пристрою під час підживлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що кілька коротких заряджань протягом дня самі по собі не шкодять акумулятору. Значно небезпечнішими є постійне доведення заряду до крайніх значень і звичка залишати смартфон підключеним до мережі на всю ніч.