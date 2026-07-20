Мужчина целый год пользовался беспроводной зарядкой: что случилось с батареей смартфона

Смартфон на станции беспроводной зарядки. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Беспроводную зарядку часто критикуют за более медленную работу, дополнительный нагрев и возможное влияние на ресурс аккумулятора. Чтобы проверить эти опасения, пользователь в течение года почти полностью отказался от кабеля.

О том, как беспроводная зарядка повлияла на аккумуляторы смартфонов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Как проходил эксперимент

Журналист MakeUseOf в течение года заряжал Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air преимущественно с помощью беспроводных устройств стандарта Qi.

Емкость аккумуляторов смартфонов составляла 3900 мАч и 3149 мАч соответственно. Компенсировать сравнительно небольшие аккумуляторы автор планировал благодаря постоянному доступу к зарядным станциям.

Дома он использовал настольную станцию Belkin Qi2 мощностью 25 Вт, в автомобиле — встроенные зарядные устройства, а во время поездок — магнитные внешние аккумуляторы MagSafe.

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Благодаря регулярной зарядке уровень заряда аккумуляторов смартфонов редко опускался ниже 50%.

Какой смартфон было удобнее заряжать

Несмотря на меньший аккумулятор, iPhone Air оказался более удобным для повседневного использования с беспроводными зарядными устройствами. Поддержка Qi2 и встроенные магниты MagSafe помогали смартфону правильно располагаться на зарядной платформе и надежно держаться на внешних аккумуляторах.

Беспроводная зарядка мощностью 20 Вт позволяла зарядить аккумулятор iPhone Air с 0 до 50% примерно за 30 минут.

Galaxy S25 Edge поддерживал беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и не имел встроенных магнитов. Из-за этого для правильного расположения смартфона приходилось использовать специальный магнитный чехол.

По словам автора, отсутствие магнитов и более низкая мощность сделали беспроводную зарядку Samsung менее удобной и заметно более медленной.

Что случилось с аккумуляторами через год

Одним из главных опасений был возможный ускоренный износ аккумуляторов из-за постоянного использования беспроводной зарядки. Однако примерно через десять месяцев после покупки и 231 цикл зарядки iPhone Air показывал 100% максимальной емкости аккумулятора.

Диагностика Galaxy S25 Edge после 13 месяцев активного использования также показала, что его аккумулятор находится в хорошем состоянии.

Автор признал, что беспроводная зарядка менее эффективна и выделяет больше тепла, чем проводная. В то же время современные смартфоны контролируют температуру и при необходимости автоматически снижают мощность.

В ходе эксперимента критического влияния беспроводной зарядки на состояние аккумуляторов в течение года выявить не удалось.

По итогам эксперимента журналист пришел к выводу, что беспроводную зарядку можно использовать в качестве основного способа подзарядки аккумулятора смартфона. Наиболее удобным такой вариант будет для устройств с поддержкой Qi2, встроенными магнитами и достаточно высокой мощностью беспроводной зарядки.

Ранее Новини.LIVE писали, что неправильные привычки при зарядке способны постепенно сокращать ресурс аккумулятора смартфона. Особенно негативно на аккумулятор влияют некачественные адаптеры, перегрев, регулярная разрядка до нуля и активное использование устройства во время зарядки.

Также Новини.LIVE сообщали, что несколько коротких зарядок в течение дня сами по себе не наносят вреда аккумулятору. Гораздо опаснее постоянное доведение заряда до крайних значений и привычка оставлять смартфон подключенным к сети на всю ночь.