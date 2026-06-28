Дитячий інтерес: що буде, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій

USB-флешка та зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

USB-флешку можна фізично вставити в зарядний пристрій для смартфона, але чекати від цього якогось результату не варто. У більшості випадків нічого не станеться ні з накопичувачем, ні з блоком живлення.

Про те, що буде, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Jason Deegan.

Що сталося під час експерименту

Один із користувачів вирішив перевірити, що буде, якщо під'єднати USB-флешку до зарядного пристрою, увімкненого в розетку. Для тесту він узяв старий блок живлення Samsung приблизно на 5 Вт і USB-флешку TDK із кількома файлами, зокрема PDF-документами та відео у форматі MP4.

Перед початком експерименту користувач переконався, що і зарядний пристрій, і накопичувач працюють справно.

Після під'єднання флешки до зарядного пристрою та ввімкнення адаптера в розетку нічого помітного не сталося. Попри очікування на кшталт іскор або перегріву, за кілька хвилин стало зрозуміло, що накопичувач не нагрівся, зарядний пристрій працював у звичному режимі, а з електромережею не виникло жодних проблем.

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Після цього флешку від'єднали та підключили до комп'ютера. Файли залишилися на місці, а сам пристрій продовжив працювати без збоїв.

Зарядний адаптер після експерименту також не постраждав. Після підключення флешки він без проблем заряджав розумний годинник.

Це показало, що випадкове під'єднання USB-накопичувача до такого блока живлення зазвичай не призводить до помітних наслідків.

Чому флешка нічого не робить у зарядці

Причина такої реакції пов'язана з принципом роботи USB. Зарядний пристрій подає 5 В живлення, чого достатньо, щоб флешка активувалася. Але для передавання даних потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон або планшет, який надсилає команди та керує обміном інформацією.

У більшості зарядних пристроїв контакти, які відповідають за передавання даних, залишаються неактивними. Через це флешка фактично просто чекає на сигнал, але не отримує його.

Саме тому накопичувач не відкриває файли, не передає інформацію і не виконує жодних корисних дій.

Випадкове підключення USB-флешки до зарядного пристрою зазвичай нічим не загрожує ні накопичувачу, ні зарядці, ні електромережі. Водночас робити це навмисно немає сенсу. Користі від такого підключення все одно не буде, адже зарядний пристрій не може працювати як комп'ютер або інший хост-пристрій для USB-накопичувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-кабель здається звичайною дрібницею, доки заряджання раптом не стає повільним, файли не копіюються надто довго або монітор не підключається до ноутбука. За однаковим на вигляд роз'ємом можуть ховатися зовсім різні можливості, тому важливо розуміти, який саме кабель користувач під'єднує.

Також Новини.LIVE розповідали, що якщо потрібно швидко перенести файли з одного комп'ютера на інший або передати дані між телефоном та ПК без "хмари", найзручніше скористатися USB-носієм. Однак дешеві USB-флешки нерідко можуть принести більше клопоту, ніж користі, особливо якщо йдеться про швидкість, надійність і збереження даних.