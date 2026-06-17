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Головна Технології Один роз'єм із різноманітними можливостями: що важливо знати про USB

Один роз'єм із різноманітними можливостями: що важливо знати про USB

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:41
Причина появи USB: чим відрізняється USB 2.0, 3.0, 3.1 та USB4
USB-C-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-кабель здається звичайною дрібницею, доки зарядка раптом не йде повільно, файли копіюються вічність або монітор не підключається до ноутбука. За однаковим на вигляд роз'ємом можуть ховатися зовсім різні можливості, і саме тому важливо розуміти, що ви підключаєте.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ICTV.

Навіщо взагалі з'явився USB

USB з'явився в середині дев'яностих як відповідь на хаос роз'ємів того часу. У різних виробників були власні стандарти підключення, а один комп'ютер міг мати з десяток портів для різних пристроїв.

Ідея була простою — створити один універсальний роз'єм для всього. За три десятиліття стандарт пройшов кілька поколінь, і різниця між першим USB та сучасним USB4 стала приблизно такою ж, як між телеграфом і відеодзвінком.

Сьогодні від правильно обраного кабелю залежить не лише заряджання смартфона. Він впливає на швидкість передачі даних і навіть на можливість підключити монітор до ноутбука.

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Кожне нове покоління USB вирішувало проблему попереднього. Саме тому розуміння різниці між стандартами допомагає не губитися в маркуванні на упаковці.

USB 2.0 з'явився у 2000 році й досі використовується в мільйонах пристроїв. Його пропускна здатність сягає 480 Мбіт/с, а потужність — 2,5 Вт. Цього достатньо для заряджання простих пристроїв і передачі невеликих файлів, але для сучасних смартфонів із великими акумуляторами та швидкою зарядкою цього вже замало.

USB 3.0 та його варіації з'явилися у 2008-2013 роках. Вони підняли швидкість до 5 і 10 Гбіт/с відповідно, а синій колір роз'єму став неофіційним маркером цього стандарту, хоча сьогодні виробники часто відходять від такого правила. Потужність зросла до 4,5 Вт, але цього все ще недостатньо для по-справжньому швидкої зарядки.

USB4 став актуальним стандартом, який об'єднав можливості Thunderbolt 3 і забезпечує пропускну здатність до 40 Гбіт/с. Це вже не просто кабель для заряджання чи передачі файлів, а повноцінний інтерфейс для зовнішніх дисплеїв, швидких накопичувачів і живлення потужних пристроїв.

Зараз кожне покоління USB зазвичай використовується так:

  • USB 2.0 підходить для мишей, клавіатур і зарядки простих пристроїв, але для великих файлів він надто повільний;
  • USB 3.0 та USB 3.1 краще підходять для зовнішніх накопичувачів і швидшої передачі даних;
  • USB 3.2 вистачає для більшості сучасних задач, зокрема для швидкого заряджання;
  • USB4 потрібен тим, хто підключає зовнішні монітори, швидкі SSD або потребує максимальної пропускної здатності.

Серед різних типів USB-роз'ємів саме Type-C став головним стандартом. Його симетричний корпус розміром 8 на 2 мм і 24 контакти вирішили одразу кілька проблем попередніх поколінь.

USB-C не можна вставити неправильно, бо обидві сторони однакові. Через один роз'єм можна передавати дані, відеосигнал і живлення потужністю до 100 Вт.

Він достатньо компактний для тонких смартфонів і планшетів, але водночас достатньо потужний для ноутбуків. Саме тому USB-C сьогодні використовують у смартфонах, планшетах, ноутбуках, навушниках, портативних моніторах та ігрових контролерах.

Навіть Apple, яка роками використовувала власний роз'єм Lightning, переходить на USB-C у нових моделях iPhone. Період, коли одночасно потрібні кабелі Type-C на Lightning, ще триває, але напрямок уже очевидний.

Раніше Новини.LIVE писали, що колір USB-порту може здатися дрібницею, але іноді за ним ховаються швидкість, потужність заряджання і додаткова плутанина для покупця. Особливо це стосується фіолетових роз'ємів, які можуть мати вигляд стандартного маркування, хоча насправді їхнє значення залежить від виробника та конкретного пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-C-кабель впливає не лише на швидкість заряджання, а й на передавання даних та стабільність живлення пристроїв. Однакові на вигляд кабелі можуть мати різні можливості, тому перед покупкою або вже після неї варто перевірити їхні реальні характеристики.

type-c USB-кабель USB-порт
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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