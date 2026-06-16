Що означає фіолетовий USB-порт і чому колір може обманювати

Фіолетовий USB-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube

Колір USB-порту може здатися дрібницею, але іноді за ним ховаються швидкість, потужність заряджання і ціла плутанина для покупця. Особливо це стосується фіолетових роз'ємів, які мають вигляд стандартного маркування, хоча насправді все складніше.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

Що означає фіолетовий USB

Фіолетові USB-порти та конектори зазвичай пов'язують зі швидким заряджанням і передачею даних, але важливий нюанс у тому, що це не офіційний стандарт.

Організація USB Implementers Forum, яка регулює USB-стандарти, використовує лише три стандартні кольори: білий для USB 1.0, чорний для USB 2.0 і синій для USB 3.0, 3.1 або SuperSpeed.

Синій колір рекомендований для USB 3.1 Standard-A, щоб користувачі могли відрізнити його від USB 2.0. Усі інші кольори, зокрема зелений, фіолетовий або помаранчевий, не мають офіційного значення в USB-IF.

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Попри відсутність офіційного стандарту, фіолетовий колір часто має певний неформальний сенс. Його використовувала система швидкого заряджання Huawei SuperCharge.

Такі фіолетові роз'єми могли зустрічатися як у Type-A, так і в Type-C. Вони підтримували заряджання потужністю від 40 Вт, а також USB Power Delivery і Qualcomm Quick Charge.

Зараз Huawei використовує фіолетовий колір лише у своєму 25W Mini Charger. Компанія заявляє про сумісність із власними смартфонами, а також з іншими Android- та iOS-пристроями.

Водночас інші зарядні пристрої Huawei SuperPower Wall Charger на 100 Вт і 66 Вт уже мають помаранчеві USB-A та USB-C роз'єми. Помаранчевий у цьому випадку також вказує на високу потужність і швидку передачу даних.

Які ще кольори використовують виробники

Окрім білого, чорного, синього, фіолетового й помаранчевого, виробники застосовують й інші кольори USB.

Червоні порти на настільних ПК або жовті на ноутбуках можуть вказувати на USB 3.2 або USB 3.1 Gen 2. Також їх можуть використовувати для портів, призначених лише для заряджання.

Зелений колір зазвичай пов'язують із Type-A або старішими Type-B роз'ємами Qualcomm Quick Charge. Компанія Razer також відома тим, що використовує зелений для USB-портів на своїх ноутбуках, але там це ще й частина фірмового стилю.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт у телевізорі потрібен не лише для флешки з фільмами чи фото. Через нього можна підключати накопичувачі, малопотужні аксесуари, LED-підсвічування та окремі пристрої для Smart TV, однак він не розрахований на високе навантаження чи складну периферію.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-хаб може бути зручним аксесуаром для ноутбука або ПК, але не всі пристрої варто підключати через нього. Деякі гаджети можуть працювати повільніше, втрачати частину функцій або навіть створювати ризик для даних і обладнання.