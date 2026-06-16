Что означает фиолетовый USB-порт и почему цвет может вводить в заблуждение

Фиолетовый USB-кабель. Фото: кадр из видео/YouTube

Цвет USB-порта может показаться мелочью, но иногда за ним скрываются скорость, мощность зарядки и целая путаница для покупателя. Особенно это касается фиолетовых разъемов, которые выглядят как стандартная маркировка, хотя на самом деле все гораздо сложнее.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Что означает фиолетовый USB

Фиолетовые USB-порты и разъемы обычно ассоциируются с быстрой зарядкой и передачей данных, но важный нюанс в том, что это не официальный стандарт.

Организация USB Implementers Forum, которая регулирует USB-стандарты, использует только три стандартных цвета: белый для USB 1.0, черный для USB 2.0 и синий для USB 3.0, 3.1 или SuperSpeed.

Синий цвет рекомендован для USB 3.1 Standard-A, чтобы пользователи могли отличить его от USB 2.0. Все остальные цвета, в частности зеленый, фиолетовый или оранжевый, не имеют официального значения в USB-IF.

Читайте также:

Несмотря на отсутствие официального стандарта, фиолетовый цвет часто имеет определенное неформальное значение. Его использовала система быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Такие фиолетовые разъемы могли встречаться как в Type-A, так и в Type-C. Они поддерживали зарядку мощностью от 40 Вт, а также USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge.

Сейчас Huawei использует фиолетовый цвет только в своем 25W Mini Charger. Компания заявляет о совместимости с собственными смартфонами, а также с другими Android- и iOS-устройствами.

В то же время другие зарядные устройства Huawei SuperPower Wall Charger на 100 Вт и 66 Вт уже имеют оранжевые разъемы USB-A и USB-C. Оранжевый цвет в данном случае также указывает на высокую мощность и быструю передачу данных.

Какие еще цвета используют производители

Помимо белого, черного, синего, фиолетового и оранжевого, производители применяют и другие цвета USB.

Красные порты на настольных ПК или желтые на ноутбуках могут указывать на USB 3.2 или USB 3.1 Gen 2. Также их могут использовать для портов, предназначенных только для зарядки.

Зеленый цвет обычно ассоциируется с разъемами Qualcomm Quick Charge типа A или более старыми разъемами типа B. Компания Razer также известна тем, что использует зеленый цвет для USB-портов на своих ноутбуках, но там это еще и часть фирменного стиля.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт в телевизоре нужен не только для флешки с фильмами или фото. Через него можно подключать накопители, маломощные аксессуары, LED-подсветку и отдельные устройства для Smart TV, однако он не рассчитан на высокую нагрузку или сложную периферию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-хаб может быть удобным аксессуаром для ноутбука или ПК, но не все устройства стоит подключать через него. Некоторые гаджеты могут работать медленнее, терять часть функций или даже создавать риск для данных и оборудования.