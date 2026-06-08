Какие устройства не стоит подключать через USB-хаб

USB-хабы. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-хаб может быть удобным аксессуаром для ноутбука или ПК, но не все устройства стоит подключать через него. Некоторые гаджеты могут работать медленнее, терять часть функций или даже создавать риск для данных и оборудования.

О таких устройствах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Смартфоны

Современные смартфоны часто поддерживают быструю зарядку через USB-C Power Delivery. Но обычный USB-хаб, подключенный к компьютеру, обычно не может обеспечить нужную мощность.

В результате телефон будет заряжаться медленно, как от обычного USB-порта ноутбука. Это особенно заметно на смартфонах с большими аккумуляторами, где разница между быстрым зарядным адаптером и USB-хабом может составлять часы.

Жесткие диски

Портативные жесткие диски не стоит подключать к любому USB-хабу без проверки совместимости. Такие накопители имеют подвижные части внутри, в частности дисковые пластины, которые нуждаются в стабильном питании.

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Если хаб не дает достаточно энергии, жесткий диск может работать медленнее, отключаться или издавать щелчки. Такой звук может указывать на проблемы с головками диска, и в таком случае накопитель лучше немедленно выключить.

Мощные устройства

USB-хаб не увеличивает пропускную способность порта компьютера. Если один порт имеет определенный лимит скорости, все устройства, подключенные через хаб, делят этот ресурс между собой.

Например, если одновременно подключить несколько накопителей, скорость копирования файлов может заметно упасть. Если добавить еще и вебкамеру высокого разрешения, она может давать рывки или нестабильное видео.

Другие USB-хабы

Идея подключить один USB-хаб к другому может показаться удобной, если портов все равно не хватает, но такое цепное подключение создает несколько проблем.

Во-первых, еще сильнее ограничивается пропускная способность. Все устройства в конце такой цепи все равно работают через один порт компьютера.

Во-вторых, возрастает задержка, что может мешать работе мышки, клавиатуры, аудиоинтерфейса или другой периферии. В-третьих, ухудшается распределение питания, особенно если хабы не имеют собственного блока питания.

USB4-устройства

USB4 поддерживает очень высокую скорость передачи данных и мощное питание, но эти возможности работают только при соответствующей инфраструктуре. Если подключить USB4-гаджет через обычный USB 3.x-хаб, он будет работать медленнее.

USB4 совместим с более старыми стандартами, поэтому устройство может запуститься, но не раскроет полную скорость. То же касается мощных док-станций, накопителей или другой периферии, которая требует высокой пропускной способности.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порты на компьютерах и ноутбуках могут иметь разный цвет внутренней вставки, и чаще всего это подсказывает стандарт разъема и возможную скорость передачи данных. При этом полностью полагаться только на цвет не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-розетки стали привычным решением дома, в офисах, кафе и гостиницах, поскольку позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ считается безопасным, но многое зависит от качества самой розетки, поддерживаемой мощности и места, где пользователь подключает устройство.