Які пристрої не варто підключати через USB-хаб

USB-хаби. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-хаб може бути зручним аксесуаром для ноутбука або ПК, але не всі пристрої варто підключати через нього. Деякі гаджети можуть працювати повільніше, втрачати частину функцій або навіть створювати ризик для даних і обладнання.

Про такі пристрої пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Смартфони

Сучасні смартфони часто підтримують швидке заряджання через USB-C Power Delivery. Але звичайний USB-хаб, підключений до комп'ютера, зазвичай не може забезпечити потрібну потужність.

У результаті телефон заряджатиметься повільно, як від звичайного USB-порту ноутбука. Це особливо помітно на смартфонах із великими акумуляторами, де різниця між швидким зарядним адаптером і USB-хабом може становити години.

Жорсткі диски

Портативні жорсткі диски не варто підключати до будь-якого USB-хаба без перевірки сумісності. Такі накопичувачі мають рухомі частини всередині, зокрема дискові пластини, які потребують стабільного живлення.

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Якщо хаб не дає достатньо енергії, жорсткий диск може працювати повільніше, відключатися або видавати клацання. Такий звук може вказувати на проблеми з головками диска, і в такому випадку накопичувач краще негайно вимкнути.

Потужні пристрої

USB-хаб не збільшує пропускну здатність порту комп'ютера. Якщо один порт має певний ліміт швидкості, усі пристрої, підключені через хаб, ділять цей ресурс між собою.

Наприклад, якщо одночасно під'єднати кілька накопичувачів, швидкість копіювання файлів може помітно впасти. Якщо додати ще й вебкамеру високої роздільної здатності, вона може давати ривки або нестабільне відео.

Інші USB-хаби

Ідея підключити один USB-хаб до іншого може здатися зручною, якщо портів усе одно не вистачає, але таке ланцюгове підключення створює кілька проблем.

По-перше, ще сильніше обмежується пропускна здатність. Усі пристрої в кінці такого ланцюга все одно працюють через один порт комп'ютера.

По-друге, зростає затримка, що може заважати роботі мишки, клавіатури, аудіоінтерфейсу або іншої периферії. По-третє, погіршується розподіл живлення, особливо якщо хаби не мають власного блока живлення.

USB4-пристрої

USB4 підтримує дуже високу швидкість передавання даних і потужне живлення, але ці можливості працюють лише за відповідної інфраструктури. Якщо підключити USB4-гаджет через звичайний USB 3.x-хаб, він працюватиме повільніше.

USB4 сумісний зі старішими стандартами, тому пристрій може запуститися, але не розкриє повну швидкість. Те саме стосується потужних док-станцій, накопичувачів або іншої периферії, яка потребує високої пропускної здатності.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порти на комп'ютерах і ноутбуках можуть мати різний колір внутрішньої вставки, і найчастіше це підказує стандарт роз'єму та можливу швидкість передавання даних. Водночас повністю покладатися лише на колір не варто.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-розетки стали звичним рішенням удома, в офісах, кафе та готелях, оскільки дозволяють заряджати смартфон без окремого адаптера. Загалом такий спосіб вважається безпечним, але багато залежить від якості самої розетки, підтримуваної потужності та місця, де користувач підключає пристрій.