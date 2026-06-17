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Главная Технологии Один разъем с разнообразными возможностями: что важно знать об USB

Один разъем с разнообразными возможностями: что важно знать об USB

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 11:41
Причина появления USB: чем отличаются USB 2.0, 3.0, 3.1 и USB4
USB-C-кабель. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-кабель кажется обычной мелочью, пока зарядка вдруг не начинает идти медленно, файлы не копируются вечность или монитор не подключается к ноутбуку. За внешне одинаковыми разъемами могут скрываться совершенно разные возможности, и именно поэтому важно понимать, что вы подключаете.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ICTV.

Зачем вообще появился USB

USB появился в середине девяностых как ответ на хаос разъемов того времени. У разных производителей были собственные стандарты подключения, а один компьютер мог иметь с десяток портов для различных устройств.

Идея была проста — создать один универсальный разъем для всего. За три десятилетия стандарт прошел несколько поколений, и разница между первым USB и современным USB4 стала примерно такой же, как между телеграфом и видеозвонком.

Сегодня от правильно выбранного кабеля зависит не только зарядка смартфона. Он влияет на скорость передачи данных и даже на возможность подключить монитор к ноутбуку.

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Каждое новое поколение USB решало проблему предыдущего. Именно поэтому понимание разницы между стандартами помогает не запутаться в маркировке на упаковке.

USB 2.0 появился в 2000 году и до сих пор используется в миллионах устройств. Его пропускная способность достигает 480 Мбит/с, а мощность — 2,5 Вт. Этого достаточно для зарядки простых устройств и передачи небольших файлов, но для современных смартфонов с большими аккумуляторами и быстрой зарядкой этого уже недостаточно.

USB 3.0 и его варианты появились в 2008-2013 годах. Они повысили скорость до 5 и 10 Гбит/с соответственно, а синий цвет разъема стал неофициальным признаком этого стандарта, хотя сегодня производители часто отходят от этого правила. Мощность выросла до 4,5 Вт, но этого все еще недостаточно для по-настоящему быстрой зарядки.

USB4 стал актуальным стандартом, который объединил возможности Thunderbolt 3 и обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. Это уже не просто кабель для зарядки или передачи файлов, а полноценный интерфейс для внешних дисплеев, быстрых накопителей и питания мощных устройств.

Сейчас каждое поколение USB обычно используется следующим образом:

  • USB 2.0 подходит для мышей, клавиатур и зарядки простых устройств, но для больших файлов он слишком медленный;
  • USB 3.0 и USB 3.1 лучше подходят для внешних накопителей и более быстрой передачи данных;
  • USB 3.2 достаточно для большинства современных задач, в частности для быстрой зарядки;
  • USB4 нужен тем, кто подключает внешние мониторы, быстрые SSD или нуждается в максимальной пропускной способности.

Среди различных типов USB-разъемов именно Type-C стал основным стандартом. Его симметричный корпус размером 8 на 2 мм и 24 контакта решили сразу несколько проблем предыдущих поколений.

USB-C невозможно вставить неправильно, так как обе стороны одинаковы. Через один разъем можно передавать данные, видеосигнал и питание мощностью до 100 Вт.

Он достаточно компактен для тонких смартфонов и планшетов, но в то же время достаточно мощный для ноутбуков. Именно поэтому USB-C сегодня используют в смартфонах, планшетах, ноутбуках, наушниках, портативных мониторах и игровых контроллерах.

Даже Apple, которая годами использовала собственный разъем Lightning, переходит на USB-C в новых моделях iPhone. Период, когда одновременно требуются кабели Type-C и Lightning, еще продолжается, но направление уже очевидно.

Ранее Новини.LIVE писали, что цвет USB-порта может показаться мелочью, но иногда за ним скрываются скорость, мощность зарядки и дополнительная путаница для покупателя. Особенно это касается фиолетовых разъемов, которые могут выглядеть как стандартная маркировка, хотя на самом деле их значение зависит от производителя и конкретного устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C-кабель влияет не только на скорость зарядки, но и на передачу данных и стабильность питания устройств. Одинаковые на вид кабели могут иметь разные возможности, поэтому перед покупкой или уже после неё стоит проверить их реальные характеристики.

type-c USB-кабель USB-порт
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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