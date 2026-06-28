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Главная Технологии Что произойдет, если вставить флешку в зарядное устройство для смартфона

Что произойдет, если вставить флешку в зарядное устройство для смартфона

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 16:32
Детское любопытство: что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство
USB-флешка и зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-флешку можно физически вставить в зарядное устройство для смартфона, но ждать от этого какого-либо результата не стоит. В большинстве случаев ничего не произойдет ни с накопителем, ни с блоком питания.

О том, что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Jason Deegan.

Что произошло во время эксперимента

Один из пользователей решил проверить, что будет, если подключить USB-флешку к зарядному устройству, включенному в розетку. Для теста он взял старый блок питания Samsung мощностью примерно 5 Вт и USB-флешку TDK с несколькими файлами, в том числе PDF-документами и видео в формате MP4.

Перед началом эксперимента пользователь убедился, что и зарядное устройство, и накопитель работают исправно.

После подключения флешки к зарядному устройству и включения адаптера в розетку ничего заметного не произошло. Несмотря на ожидания в виде искр или перегрева, через несколько минут стало ясно, что накопитель не нагрелся, зарядное устройство работало в обычном режиме, а с электросетью не возникло никаких проблем.

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После этого флешку отсоединили и подключили к компьютеру. Файлы остались на месте, а само устройство продолжило работать без сбоев.

Зарядный адаптер после эксперимента также не пострадал. После подключения флешки он без проблем заряжал смарт-часы.

Это показало, что случайное подключение USB-накопителя к такому блоку питания обычно не приводит к заметным последствиям.

Почему флешка ничего не делает в зарядке

Причина такой реакции связана с принципом работы USB. Зарядное устройство подает питание 5 В, чего достаточно, чтобы флешка активировалась. Но для передачи данных требуется хост-устройство — компьютер, смартфон или планшет, который отправляет команды и управляет обменом информацией.

В большинстве зарядных устройств контакты, отвечающие за передачу данных, остаются неактивными. Из-за этого флешка фактически просто ждет сигнала, но не получает его.

Именно поэтому накопитель не открывает файлы, не передает информацию и не выполняет никаких полезных действий.

Случайное подключение USB-флешки к зарядному устройству обычно ничем не угрожает ни накопителю, ни зарядному устройству, ни электросети. В то же время делать это намеренно нет смысла. Пользы от такого подключения все равно не будет, ведь зарядное устройство не может работать как компьютер или другое хост-устройство для USB-накопителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-кабель кажется обычной мелочью, пока зарядка вдруг не замедляется, файлы не копируются слишком долго или монитор не подключается к ноутбуку. За одинаковыми на вид разъемами могут скрываться совершенно разные возможности, поэтому важно понимать, какой именно кабель подключает пользователь.

Также Новини.LIVE рассказывали, что если нужно быстро перенести файлы с одного компьютера на другой или передать данные между телефоном и ПК без "облака", удобнее всего воспользоваться USB-носителем. Однако дешевые USB-флешки нередко могут принести больше хлопот, чем пользы, особенно если речь идет о скорости, надежности и сохранности данных.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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