Дитячий інтерес — що буде, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій смартфона

Декому бодай раз спадала на думку ідея сунути USB-флешку в "цеглинку" від смартфона — з цікавості або випадково. Один з користувачів перевірив це на собі й з'ясував, що станеться насправді.

Який результат експерименту

Для перевірки використали старий зарядний пристрій Samsung орієнтовною потужністю 5 Вт і USB-накопичувач TDK із кількома файлами (PDF та MP4). Попередньо обидва пристрої протестували — все працювало штатно.

Флешку під'єднали до зарядного пристрою, а його — до розетки. Попри очікування на іскри чи перегрів, протягом кількох хвилин спостережень нічого не сталося: накопичувач не нагрівався, зарядка працювала як завжди, електромережа — без збоїв.

Після від'єднання флешку під'єднали до комп'ютера — усі файли в порядку, пристрій функціонує нормально. Сама "цеглинка" і надалі без проблем заряджала розумний годинник.

Пояснення просте: звичайні зарядні пристрої подають лише живлення (5 В), а лінії даних у них неактивні. Для обміну файлами флешці потрібен хост — комп'ютер, смартфон або планшет. Без такого "господаря" накопичувач лише отримує енергію й "чекає" на команди, які так і не надходять.

Таким чином, випадкове підключення флешки до зарядного кубика не зашкодить ані накопичувачу, ані зарядці, ані мережі. Водночас робити це навмисно немає сенсу — користі від такої дії нуль.

Нагадаємо, USB-флешка здається надійним і зручним способом зберігання важливої інформації — компактна, мобільна й сумісна з будь-яким комп'ютером. Та фахівці наголошують, що навіть найякісніші носії мають свій строк служби.

Також ми писали, що під час активної передачі великих файлів USB-накопичувачі помітно нагріваються. У більшості випадків нагрів не становить загрози, проте різке підвищення температури може свідчити про апаратні збої або зношування комірок пам'яті.