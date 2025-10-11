Видео
Главная Технологии Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:32
Детский интерес — что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство смартфона
USB-флешка в зарядном устройстве для смартфона, подключенном к розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Некоторым хотя бы раз приходила в голову идея сунуть USB-флешку в "кирпичик" от смартфона — из любопытства или случайно. Один из пользователей проверил это на себе и выяснил, что произойдет на самом деле.

Об этом пишет Jason Deegan.

Читайте также:

Каков результат эксперимента

Для проверки использовали старое зарядное устройство Samsung ориентировочной мощностью 5 Вт и USB-накопитель TDK с несколькими файлами (PDF и MP4). Предварительно оба устройства протестировали — все работало штатно.

Флешку подключили к зарядному устройству, а его — к розетке. Несмотря на ожидания искр или перегрева, в течение нескольких минут наблюдений ничего не произошло: накопитель не нагревался, зарядка работала как всегда, электросеть — без сбоев.

После отсоединения флешку подключили к компьютеру — все файлы в порядке, устройство функционирует нормально. Сам "кирпичик" и в дальнейшем без проблем заряжал умные часы.

Объяснение простое: обычные зарядные устройства подают только питание (5 В), а линии данных в них неактивны. Для обмена файлами флешке нужен хост — компьютер, смартфон или планшет. Без такого "хозяина" накопитель лишь получает энергию и "ждет" команд, которые так и не поступают.

Таким образом, случайное подключение флешки к зарядному кубику не навредит ни накопителю, ни зарядке, ни сети. В то же время делать это намеренно нет смысла — пользы от такого действия ноль.

Напомним, USB-флешка кажется надежным и удобным способом хранения важной информации — компактная, мобильная и совместима с любым компьютером. Но специалисты отмечают, что даже самые качественные носители имеют свой срок службы.

Также мы писали, что во время активной передачи больших файлов USB-накопители заметно нагреваются. В большинстве случаев нагрев не представляет угрозы, однако резкое повышение температуры может свидетельствовать об аппаратных сбоях или износе ячеек памяти.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
