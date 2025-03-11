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Samsung пішла на значну жертву заради найтоншого S25 Edge

11 березня 2025 16:30
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор
Витік розкрив, на яку жертву пішла Samsung заради Galaxy S25 Edge — фанати засмучені
Samsung Galaxy S25 Edge на події Galaxy Unpacked 2025. Фото: Andrej Sokolow/dpa
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор

Офіційно Samsung Galaxy S25 Edge повинні представити вже у квітні, і нещодавно з'явився витік інформації про розміри майбутньої новинки, а також ціни. Водночас компанія обіцяє, що міцність пристрою не стане проблемою для користувачів, проте не так однозначно можна сказати про автономність.

Про це пише GSM Arena.

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В мережі поширювалися чутки, що S25 Edge отримає найменший акумулятор в лінійці S25, навіть менший, ніж у Galaxy S25. Через сертифікацію в Данії, на жаль, ця інформація підтвердилася.

Номінальна місткість акумулятора S25 Edge становитиме 3 786 мАг, що в перерахунку на типову місткість складає 3 900 мАг, а це менше, ніж у набагато меншого за розмірами Galaxy S25.

Таким чином, час автономної роботи явно не буде однією з найсильніших сторін S25 Edge. Натомість пристрій матиме товщину 5,84 мм, яка була досягнута коштом деякої довговічності, що й стане головною перевагою новинки.

Як відомо, S25 Edge працюватиме на базі чипа Snapdragon 8 Elite в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Екран матиме частоту оновлення 120 Гц, а пристрій підтримуватиме дротове заряджання потужністю 25 Вт. Задня панель буде оснащена лише двома камерами, з яких основна матиме роздільну здатність 200 Мп.

Нагадаємо, на події MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display показала дивний концепт складаного смартфона під назвою Asymmetric Flip. Пристрій зможе складатися тричі, а конструкцією нагадує Galaxy Z Flip, але з двома лініями згину.

Також ми писали, що пристрої компанії Samsung задають тренди, недосяжні для більшості Android-смартфонів, і очікувалося, що серія Galaxy S25 продовжить цю традицію. Однак свіжоанонсований середньобюджетний Galaxy A56 5G затьмарює базовий S25 як за ціною, так і за деякими характеристиками.

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