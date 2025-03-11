Утечка раскрыла, на какую жертву пошла Samsung ради Galaxy S25 Edge — фанаты расстроены

Samsung Galaxy S25 Edge на событии Galaxy Unpacked 2025. Фото: Andrej Sokolow/dpa

Официально Samsung Galaxy S25 Edge должны представить уже в апреле, и недавно появилась утечка информации о размерах будущей новинки, а также цены. В то же время компания обещает, что прочность устройства не станет проблемой для пользователей, однако не так однозначно можно сказать об автономности.

Об этом пишет GSM Arena.

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В сети распространялись слухи, что S25 Edge получит самый маленький аккумулятор в линейке S25, даже меньше, чем у Galaxy S25. Через сертификацию в Дании, к сожалению, эта информация подтвердилась.

Номинальная емкость аккумулятора S25 Edge будет составлять 3 786 мАч, что в пересчете на типичную емкость составляет 3 900 мАч, а это меньше, чем у гораздо меньшего по размерам Galaxy S25.

Таким образом, время автономной работы явно не будет одной из самых сильных сторон S25 Edge. Зато устройство будет иметь толщину 5,84 мм, которая была достигнута за счет некоторой долговечности, что и станет главным преимуществом новинки.

Как известно, S25 Edge будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Экран будет иметь частоту обновления 120 Гц, а устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 25 Вт. Задняя панель будет оснащена лишь двумя камерами, из которых основная будет иметь разрешение 200 Мп.

Напомним, на событии MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display показала странный концепт складного смартфона под названием Asymmetric Flip. Устройство сможет складываться трижды, а конструкцией напоминает Galaxy Z Flip, но с двумя линиями сгиба.

Также мы писали, что устройства компании Samsung задают тренды, недостижимые для большинства Android-смартфонов, и ожидалось, что серия Galaxy S25 продолжит эту традицию. Однако свежеанонсированный среднебюджетный Galaxy A56 5G затмевает базовый S25 как по цене, так и по некоторым характеристикам.