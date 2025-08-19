Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Реклама на смартфоні — як вимкнути за кілька простих кроків

Реклама на смартфоні — як вимкнути за кілька простих кроків

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:41
Як вимкнути нав'язливу рекламу на Android і iPhone — простий спосіб
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Спливаючі рекламні оповіщення можуть заважати користуванню смартфоном і зайве навантажувати пристрій. Є універсальний спосіб звести персоналізацію оголошень до мінімуму як на iPhone, так і на Android — безплатно й за кілька кроків.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Як вимкнути персоналізовану рекламу на смартфоні

На Android відкрийте "Захист і конфіденційність" — "Налаштування конфіденційності" — "Реклама". Далі перейдіть у розділ "Конфіденційність у рекламі", вимкніть усі три тумблери (за замовчуванням вони увімкнені), після чого натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор" (або "Скинути рекламний ідентифікатор") і підтвердьте дію.

На iOS зайдіть у "Параметри" — "Конфіденційність і безпека" та внизу відкрийте "Реклама від Apple". У цьому меню вимкніть тумблер "Контекстна реклама".

Після цих налаштувань пристрій або перестане формувати ваш рекламний профіль, або створить його заново — без урахування минулої активності. Кількість оголошень може не змінитися, але вони стануть менш персоналізованими та менше відволікатимуть.

Повністю прибрати рекламу можливо, увімкнувши авіарежим — рекламні блоки здебільшого завантажуються з інтернету, і без мережі вони не відображаються. Альтернативно можна вказати сервер від AdGuard у налаштуваннях DNS.

Нагадаємо, зелена крапка, яка час від часу з'являється на панелі стану Android, не є ні збоєм системи, ні несправністю екрана. Це стандартний індикатор, що має конкретне призначення.

Також ми писали, що розвантажити пам'ять смартфона можна без втрати важливих фото чи відео. Декілька простих дій дозволяють вивільнити десятки гігабайтів усього за кілька хвилин.

Android iPhone реклама смартфон iOS функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації