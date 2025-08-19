Як вимкнути нав'язливу рекламу на Android і iPhone — простий спосіб

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Спливаючі рекламні оповіщення можуть заважати користуванню смартфоном і зайве навантажувати пристрій. Є універсальний спосіб звести персоналізацію оголошень до мінімуму як на iPhone, так і на Android — безплатно й за кілька кроків.

Про це пише УНІАН.

Як вимкнути персоналізовану рекламу на смартфоні

На Android відкрийте "Захист і конфіденційність" — "Налаштування конфіденційності" — "Реклама". Далі перейдіть у розділ "Конфіденційність у рекламі", вимкніть усі три тумблери (за замовчуванням вони увімкнені), після чого натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор" (або "Скинути рекламний ідентифікатор") і підтвердьте дію.

На iOS зайдіть у "Параметри" — "Конфіденційність і безпека" та внизу відкрийте "Реклама від Apple". У цьому меню вимкніть тумблер "Контекстна реклама".

Після цих налаштувань пристрій або перестане формувати ваш рекламний профіль, або створить його заново — без урахування минулої активності. Кількість оголошень може не змінитися, але вони стануть менш персоналізованими та менше відволікатимуть.

Повністю прибрати рекламу можливо, увімкнувши авіарежим — рекламні блоки здебільшого завантажуються з інтернету, і без мережі вони не відображаються. Альтернативно можна вказати сервер від AdGuard у налаштуваннях DNS.

