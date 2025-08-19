Как отключить навязчивую рекламу на Android и iPhone — простой способ

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Всплывающие рекламные оповещения могут мешать пользованию смартфоном и излишне нагружать устройство. Есть универсальный способ свести персонализацию объявлений к минимуму как на iPhone, так и на Android — бесплатно и в несколько шагов.

Как отключить персонализированную рекламу на смартфоне

На Android откройте "Защита и конфиденциальность" — "Настройки конфиденциальности" — "Реклама". Далее перейдите в раздел "Конфиденциальность в рекламе", выключите все три тумблера (по умолчанию они включены), после чего нажмите "Удалить рекламный идентификатор" (или "Сбросить рекламный идентификатор") и подтвердите действие.

На iOS зайдите в "Параметры" — "Конфиденциальность и безопасность" и внизу откройте "Реклама от Apple". В этом меню выключите тумблер "Контекстная реклама".

После этих настроек устройство либо перестанет формировать ваш рекламный профиль, либо создаст его заново — без учета прошлой активности. Количество объявлений может не измениться, но они станут менее персонализированными и будут меньше отвлекать.

Полностью убрать рекламу возможно, включив авиарежим — рекламные блоки в основном загружаются из интернета, и без сети они не отображаются. Альтернативно можно указать сервер от AdGuard в настройках DNS.

