Главная Технологии Реклама на смартфоне — как выключить за несколько простых шагов

Реклама на смартфоне — как выключить за несколько простых шагов

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 11:41
Как отключить навязчивую рекламу на Android и iPhone — простой способ
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Всплывающие рекламные оповещения могут мешать пользованию смартфоном и излишне нагружать устройство. Есть универсальный способ свести персонализацию объявлений к минимуму как на iPhone, так и на Android — бесплатно и в несколько шагов.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Как отключить персонализированную рекламу на смартфоне

На Android откройте "Защита и конфиденциальность" — "Настройки конфиденциальности" — "Реклама". Далее перейдите в раздел "Конфиденциальность в рекламе", выключите все три тумблера (по умолчанию они включены), после чего нажмите "Удалить рекламный идентификатор" (или "Сбросить рекламный идентификатор") и подтвердите действие.

На iOS зайдите в "Параметры" — "Конфиденциальность и безопасность" и внизу откройте "Реклама от Apple". В этом меню выключите тумблер "Контекстная реклама".

После этих настроек устройство либо перестанет формировать ваш рекламный профиль, либо создаст его заново — без учета прошлой активности. Количество объявлений может не измениться, но они станут менее персонализированными и будут меньше отвлекать.

Полностью убрать рекламу возможно, включив авиарежим — рекламные блоки в основном загружаются из интернета, и без сети они не отображаются. Альтернативно можно указать сервер от AdGuard в настройках DNS.

Напомним, зеленая точка, которая время от времени появляется на панели состояния Android, не является ни сбоем системы, ни неисправностью экрана. Это стандартный индикатор, имеющий конкретное назначение.

Также мы писали, что разгрузить память смартфона можно без потери важных фото или видео. Несколько простых действий позволяют высвободить десятки гигабайт всего за несколько минут.

Android iPhone реклама смартфон iOS функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
