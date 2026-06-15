Як правильно розташувати антени роутера для кращого Wi-Fi

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Іноді проблема з домашнім інтернетом ховається не в тарифі, провайдері чи самому роутері. Достатньо змінити положення антен і сигнал може стати стабільнішим там, де раніше Wi-Fi працював гірше.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Чому антени роутера мають значення

Бездротовий інтернет здається технологією, яка має просто працювати після підключення роутера до модема, але на практиці якість Wi-Fi сильно залежить від того, де стоїть роутер і як саме розташовані його антени.

Ситуація нагадує старі телевізори з антенами, які доводилося постійно поправляти для кращого сигналу. З Wi-Fi принцип схожий: якщо антени спрямовані невдало, сигнал може гірше доходити до окремих кімнат або поверхів.

Правильне положення антен залежить від простору, у якому працює роутер. Для квартири або одноповерхового будинку TP-Link радить ставити всі антени вертикально.

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Таке положення допомагає сигналу рівномірніше поширюватися по горизонталі. Це зручно для приміщень, де всі основні пристрої розташовані на одному рівні.

Якщо Wi-Fi має покривати два поверхи, вертикального положення може бути недостатньо. У такому випадку антени радять нахилити приблизно на 30 градусів.

Такий кут може покращити проходження сигналу між поверхами. Для оптимального результату роутер також краще ставити ближче до центральної частини будинку.

Для великих відкритих приміщень Optimum радить встановлювати антени приблизно під кутом 45 градусів. Такий варіант може допомогти створити ширше покриття.

Втім, якщо потрібно одночасно покрити кілька поверхів і багато пристроїв, універсального положення може не бути. У таких випадках доведеться експериментувати з різними кутами.

Чому іноді варто пробувати нестандартне розташування

TP-Link також радить у складних умовах перевіряти незвичні варіанти. Наприклад, можна покласти роутер на бік і розвести антени в різні боки, щоб краще розподілити сигнал.

Optimum також радить чергувати кути антен для покращення покриття по всьому будинку. Оскільки планування приміщень різне, найкращий варіант часто знаходять лише методом проб.

Для перевірки можна використовувати застосунок роутера, якщо він підтримує моніторинг сигналу. Такі програми показують рівень Wi-Fi у dBm. Чим ближче значення до нуля, тим сильніший сигнал. Наприклад, показник близько -33 dBm вважається дуже хорошим і означає міцне з'єднання.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт на роутері може бути корисним не лише для технічного обслуговування, а й для можливостей домашньої мережі. Через нього можна підключити накопичувач, принтер або USB-модем, однак доступні функції залежать від конкретної моделі роутера та його прошивки.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто звертати увагу не лише на ціну та заявлену швидкість. Правильний вибір маршрутизатора може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі, якість покриття та роботу кількох пристроїв одночасно.