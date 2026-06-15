Как правильно расположить антенны роутера для лучшего Wi-Fi

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Иногда проблема с домашним интернетом кроется не в тарифе, провайдере или самом роутере. Достаточно изменить положение антенн, и сигнал может стать более стабильным там, где раньше Wi-Fi работал хуже.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Почему антенны роутера имеют значение

Беспроводной интернет кажется технологией, которая должна просто работать после подключения роутера к модему, но на практике качество Wi-Fi сильно зависит от того, где стоит роутер и как именно расположены его антенны.

Ситуация напоминает старые телевизоры с антеннами, которые приходилось постоянно поправлять для лучшего сигнала. С Wi-Fi принцип схож: если антенны направлены неудачно, сигнал может хуже доходить до отдельных комнат или этажей.

Правильное положение антенн зависит от пространства, в котором работает роутер. Для квартиры или одноэтажного дома TP-Link рекомендует ставить все антенны вертикально.

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Такое положение помогает сигналу более равномерно распространяться по горизонтали. Это удобно для помещений, где все основные устройства расположены на одном уровне.

Если Wi-Fi должен покрывать два этажа, вертикального положения может быть недостаточно. В таком случае антенны рекомендуется наклонить примерно на 30 градусов.

Такой угол может улучшить прохождение сигнала между этажами. Для оптимального результата роутер также лучше ставить ближе к центральной части дома.

Для больших открытых помещений Optimum рекомендует устанавливать антенны примерно под углом 45 градусов. Такой вариант может помочь создать более широкое покрытие.

Впрочем, если нужно одновременно покрыть несколько этажей и много устройств, универсального положения может не быть. В таких случаях придется экспериментировать с разными углами.

Почему иногда стоит пробовать нестандартное расположение

TP-Link также рекомендует в сложных условиях проверять необычные варианты. Например, можно положить роутер на бок и развести антенны в разные стороны, чтобы лучше распределить сигнал.

Optimum также советует чередовать углы наклона антенн для улучшения покрытия по всему дому. Поскольку планировка помещений разная, лучший вариант часто находят только методом проб.

Для проверки можно использовать приложение роутера, если оно поддерживает мониторинг сигнала. Такие программы показывают уровень Wi-Fi в дБм. Чем ближе значение к нулю, тем сильнее сигнал. Например, показатель около -33 dBm считается очень хорошим и означает стабильное соединение.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт на роутере может быть полезен не только для технического обслуживания, но и для расширения возможностей домашней сети. Через него можно подключить накопитель, принтер или USB-модем, однако доступные функции зависят от конкретной модели роутера и его прошивки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все Wi-Fi-роутеры обладают одинаковыми возможностями, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор маршрутизатора может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.