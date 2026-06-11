Как улучшить работу Wi-Fi без постоянной перезагрузки роутера: 6 способов

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Перезагрузка роутера может временно помочь, но она не устраняет причину нестабильной работы Wi-Fi. Если проблема постоянно повторяется, стоит проверить расположение роутера, загруженность каналов, диапазон сети, наличие помех и обновления прошивки.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

Роутер стоит поставить в правильное место

Расположение роутера сильно влияет на качество сигнала. Если он стоит в шкафу, за телевизором, в углу или у пола, Wi-Fi может работать хуже даже после перезагрузки.

Лучшее место для роутера — открытая, центральная и немного приподнятая точка в квартире или доме. Так сигналу будет легче проходить сквозь комнаты, мебель и стены.

После смены места стоит проверить проблемные зоны с помощью смартфона. Если уровень сигнала стал лучше, причина была не в сбоях роутера, а в его неудачном расположении.

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Соседские сети могут мешать вашему Wi-Fi

Wi-Fi не ограничивается стенами квартиры. В многоэтажках или плотной застройке роутер может конкурировать с десятками соседских сетей.

Особенно это касается диапазона 2,4 ГГц. Он имеет больший радиус действия, но чаще перегружен из-за большого количества сетей и устройств.

Иногда после перезагрузки роутер автоматически выбирает другой канал, поэтому связь на короткое время становится лучше, но более реальное решение — зайти в настройки роутера и проверить, действительно ли автоматический выбор канала работает хорошо.

Если качество сети ухудшается в определенное время суток или в отдельных комнатах, можно вручную выбрать менее загруженный канал. Для диапазона 2,4 ГГц также часто рекомендуют использовать ширину канала 20 МГц для более стабильного сигнала.

Устройства лучше распределить между диапазонами

Не все гаджеты должны быть подключены к самому быстрому диапазону Wi-Fi. 5 ГГц и 6 ГГц хорошо подходят для ноутбуков, смартфонов, телевизоров, консолей и стриминговых устройств, которые расположены относительно близко к роутеру.

В то же время эти диапазоны хуже проходят через стены и мебель. Если устройство находится далеко, соединение может быть нестабильным.

Диапазон 2,4 ГГц остается полезным для умного дома, старых гаджетов и устройств, расположенных далеко от роутера. Правильное распределение техники между диапазонами может сделать сеть более стабильной без постоянных перезагрузок.

Препятствия и лишние устройства тоже влияют на сигнал

Роутеру могут мешать не только соседские сети. Bluetooth-устройства, хабы умного дома, микроволновая печь, радионяня и другая электроника также могут создавать помехи.

Если рядом с роутером стоит много техники, Wi-Fi может работать нестабильно. В таком случае стоит отодвинуть роутер от других электронных устройств и убрать из сети старые гаджеты, которые уже не используются.

Для техники, которая поддерживает проводное подключение, лучше использовать Ethernet. Это касается настольного ПК, телевизора, игровой консоли или NAS. Такие устройства не будут нагружать Wi-Fi, а соединение будет более стабильным.

Прошивку роутера нужно обновлять

Перезагрузка лишь повторно запускает ту же версию программного обеспечения роутера. Если проблема в ошибке прошивки, обычный рестарт ее не исправит.

Обновления прошивки могут устранять баги, закрывать уязвимости, улучшать стабильность и совместимость с новыми устройствами. Но многие пользователи вообще не проверяют, доступны ли такие обновления.

Найти этот пункт можно в приложении производителя или веб-панели роутера. Обычно он находится в разделах "Система", "Администрирование" или "Расширенные настройки".

Иногда роутер уже пора заменить

Если роутер нормально работает только после постоянных перезагрузок, проблема может быть не в настройках. Старые модели имеют более слабые процессоры, меньше памяти, устаревшую прошивку и хуже справляются с современным количеством устройств.

Роутер — это фактически маленький компьютер со своим процессором, памятью, радиомодулями и температурными ограничениями. Если он часто зависает или не выдерживает нагрузки, замена может быть эффективнее бесконечных попыток его "спасти".

Ранее Новини.LIVE писали, что в соцсетях распространился лайфхак с монетой на роутере, которая якобы должна улучшить домашний Wi-Fi. Эксперты объясняют, что доказательств эффективности такого способа нет, а реальная скорость интернета зависит от расположения роутера, препятствий и настроек сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все Wi-Fi-роутеры обладают одинаковыми возможностями, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор маршрутизатора может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.