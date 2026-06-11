Як покращити Wi-Fi без постійного перезавантаження роутера: 6 способів

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Перезавантаження роутера може тимчасово допомогти, але воно не усуває причину нестабільного Wi-Fi. Якщо проблема постійно повертається, варто перевірити розташування роутера, завантаженість каналів, діапазон мережі, перешкоди та оновлення прошивки.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

Роутер варто поставити у правильне місце

Розташування роутера сильно впливає на якість сигналу. Якщо він стоїть у шафі, за телевізором, у кутку або біля підлоги, Wi-Fi може працювати гірше навіть після перезавантаження.

Найкраще місце для роутера — відкрита, центральна й трохи підвищена точка в квартирі або будинку. Так сигналу буде легше проходити крізь кімнати, меблі та стіни.

Після зміни місця варто перевірити проблемні зони за допомогою смартфона. Якщо рівень сигналу став кращим, причина була не в збоях роутера, а в його невдалому розташуванні.

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Сусідські мережі можуть заважати вашому Wi-Fi

Wi-Fi не обмежується стінами квартири. У багатоповерхівках або щільній забудові роутер може конкурувати з десятками сусідських мереж.

Особливо це стосується діапазону 2,4 ГГц. Він має більший радіус дії, але частіше перевантажений через велику кількість мереж і пристроїв.

Іноді після перезавантаження роутер автоматично обирає інший канал, тому зв'язок на короткий час стає кращим, але реальніше рішення — зайти в налаштування роутера й перевірити, чи автоматичний вибір каналу справді працює добре.

Якщо мережа погіршується в певний час доби або в окремих кімнатах, можна вручну вибрати менш завантажений канал. Для 2,4 ГГц також часто радять використовувати ширину каналу 20 МГц для стабільнішого сигналу.

Пристрої краще розподілити між діапазонами

Не всі гаджети мають бути підключені до найшвидшого діапазону Wi-Fi. 5 ГГц і 6 ГГц добре підходять для ноутбуків, смартфонів, телевізорів, консолей і стримінгових пристроїв, які розташовані відносно близько до роутера.

Водночас ці діапазони гірше проходять крізь стіни та меблі. Якщо пристрій стоїть далеко, з'єднання може бути нестабільним.

Діапазон 2,4 ГГц залишається корисним для розумного дому, старіших гаджетів і пристроїв, які розташовані далеко від роутера. Правильний розподіл техніки між діапазонами може зробити мережу стабільнішою без постійних перезавантажень.

Перешкоди та зайві пристрої теж впливають на сигнал

Роутеру можуть заважати не лише сусідські мережі. Bluetooth-пристрої, хаби розумного дому, мікрохвильова піч, радіоняня та інша електроніка також можуть створювати перешкоди.

Якщо поруч із роутером стоїть багато техніки, Wi-Fi може працювати нестабільно. У такому разі варто відсунути роутер від інших електронних пристроїв і прибрати з мережі старі гаджети, які вже не використовуються.

Для техніки, яка підтримує дротове підключення, краще використовувати Ethernet. Це стосується настільного ПК, телевізора, ігрової консолі або NAS. Такі пристрої не навантажуватимуть Wi-Fi, а з'єднання буде стабільнішим.

Прошивку роутера потрібно оновлювати

Перезавантаження лише повторно запускає ту саму версію програмного забезпечення роутера. Якщо проблема в помилці прошивки, звичайний рестарт її не виправить.

Оновлення прошивки можуть усувати баги, закривати вразливості, покращувати стабільність і сумісність із новими пристроями. Але багато користувачів взагалі не перевіряють, чи доступні такі оновлення.

Знайти цей пункт можна в застосунку виробника або вебпанелі роутера. Зазвичай він розташований у розділах системи, адміністрування або розширених налаштувань.

Іноді роутер уже час замінити

Якщо роутер нормально працює лише після постійних перезавантажень, проблема може бути не в налаштуваннях. Старі моделі мають слабші процесори, менше пам'яті, застарілу прошивку та гірше справляються з сучасною кількістю пристроїв.

Роутер — це фактично маленький комп'ютер із власним процесором, пам'яттю, радіомодулями та температурними обмеженнями. Якщо він часто зависає або не витримує навантаження, заміна може бути ефективнішою за нескінченні спроби його "врятувати".

Раніше Новини.LIVE писали, що у соцмережах поширився лайфхак із монетою на роутері, яка нібито має покращити домашній Wi-Fi. Експерти пояснюють, що доказів ефективності такого способу немає, а реальна швидкість інтернету залежить від розташування роутера, перешкод і налаштувань мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто звертати увагу не лише на ціну та заявлену швидкість. Правильний вибір маршрутизатора може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі, якість покриття та роботу кількох пристроїв одночасно.