Сьогодні, 19 лютого, Apple представить iPhone SE 4 — все, що відомо про новинку

Презентація iPhone SE 4 вже сьогодні — якою буде новинка Apple
Сьогодні, 19 лютого 2025 року, Apple представить довгоочікуваний iPhone SE 4 на спеціальному заході. Пристрій, ймовірно, буде схожий на iPhone 14, позбувшись кнопки Home на користь Face ID.
Про те, що очікувати від новинки, пише The Economic Times.
Коли та де буде представлений iPhone SE 4
Генеральний директор Apple Тім Кук анонсував спеціальний захід, який відбудеться 19 лютого 2025 року. Подія розпочнеться о 20:00 за київським часом і буде транслюватися в прямому ефірі з Apple Park у Купертіно, Каліфорнія.
Переглянути трансляцію запуску iPhone SE 4 можна на таких платформах:
- офіційний вебсайт Apple (apple.com);
- канал Apple на YouTube.
Окрім iPhone SE 4, під час цього заходу, ймовірно, буде представлений MacBook Air M4.
Очікувані характеристики iPhone SE 4
iPhone SE 4 зазнає суттєвих змін у дизайні, позбувшись традиційної кнопки Home і перейшовши на Face ID. Згідно з інсайдерськими даними, смартфон отримає дизайн з вирізом на кшталт iPhone 14 і буде оснащений фронтальною камерою на 12 МП з підтримкою Face ID.
Бюджетна модель iPhone, як очікується, отримає екран OLED розміром 6,1 дюйма, чип A18, камеру на 48 МП та можливості Apple Intelligence.
Очікувані характеристики iPhone SE 4:
- 6,1-дюймовий OLED екран з частотою оновлення 60 Гц;
- чип Apple A18, той самий, що й у серії iPhone 16;
- 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті (базова версія);
- камера з одним об'єктивом на 48 МП, що є значним оновленням порівняно з попереднім датчиком на 12 МП;
- перший власний 5G-модем Apple, що замінить модеми Qualcomm.
З такими специфікаціями iPhone SE 4 може стати найдоступнішим смартфоном Apple з підтримкою Apple Intelligence.
Які будуть ціни на iPhone SE 4 та яка дата випуску
Apple офіційно не оголосила ціну, але за попередніми даними, вартість iPhone SE 4 може становити близько 499 доларів.
За попередньою інформацією інсайдерів, передзамовлення на iPhone SE 4 можуть стартувати 21 лютого, а офіційний продаж розпочнеться 28 лютого. Дата випуску в Україні поки невідома, але зазвичай проходить близько двох тижнів, перш ніж новинки Apple добираються на наш ринок.
Нагадаємо, фахівці з YouTube-каналу Front Page Tech показали рендери з ймовірним дизайном майбутньої новинки iPhone 17 Air. Найтонший смартфон в історії Apple очікується восени цього року.
Також ми писали, що з моменту, як AirPods Pro отримали значне оновлення, минуло вже понад два роки. За нещодавньою інформацією, очікується, що у 2025 році Apple готується представити AirPods Pro 3, які отримають чимало цікавих оновлень.
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