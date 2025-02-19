Сьогодні, 19 лютого, Apple представить iPhone SE 4 — все, що відомо про новинку

Смартфон iPhone SE 4 (16E). Фото: MacRumors

Сьогодні, 19 лютого 2025 року, Apple представить довгоочікуваний iPhone SE 4 на спеціальному заході. Пристрій, ймовірно, буде схожий на iPhone 14, позбувшись кнопки Home на користь Face ID.

Про те, що очікувати від новинки, пише The Economic Times.

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Коли та де буде представлений iPhone SE 4

Генеральний директор Apple Тім Кук анонсував спеціальний захід, який відбудеться 19 лютого 2025 року. Подія розпочнеться о 20:00 за київським часом і буде транслюватися в прямому ефірі з Apple Park у Купертіно, Каліфорнія.

Переглянути трансляцію запуску iPhone SE 4 можна на таких платформах:

офіційний вебсайт Apple (apple.com);

канал Apple на YouTube.

Окрім iPhone SE 4, під час цього заходу, ймовірно, буде представлений MacBook Air M4.

Очікувані характеристики iPhone SE 4

iPhone SE 4 зазнає суттєвих змін у дизайні, позбувшись традиційної кнопки Home і перейшовши на Face ID. Згідно з інсайдерськими даними, смартфон отримає дизайн з вирізом на кшталт iPhone 14 і буде оснащений фронтальною камерою на 12 МП з підтримкою Face ID.

Бюджетна модель iPhone, як очікується, отримає екран OLED розміром 6,1 дюйма, чип A18, камеру на 48 МП та можливості Apple Intelligence.

Очікувані характеристики iPhone SE 4:

6,1-дюймовий OLED екран з частотою оновлення 60 Гц;

чип Apple A18, той самий, що й у серії iPhone 16;

8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті (базова версія);

камера з одним об'єктивом на 48 МП, що є значним оновленням порівняно з попереднім датчиком на 12 МП;

перший власний 5G-модем Apple, що замінить модеми Qualcomm.

З такими специфікаціями iPhone SE 4 може стати найдоступнішим смартфоном Apple з підтримкою Apple Intelligence.

Які будуть ціни на iPhone SE 4 та яка дата випуску

Apple офіційно не оголосила ціну, але за попередніми даними, вартість iPhone SE 4 може становити близько 499 доларів.

За попередньою інформацією інсайдерів, передзамовлення на iPhone SE 4 можуть стартувати 21 лютого, а офіційний продаж розпочнеться 28 лютого. Дата випуску в Україні поки невідома, але зазвичай проходить близько двох тижнів, перш ніж новинки Apple добираються на наш ринок.

Нагадаємо, фахівці з YouTube-каналу Front Page Tech показали рендери з ймовірним дизайном майбутньої новинки iPhone 17 Air. Найтонший смартфон в історії Apple очікується восени цього року.

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