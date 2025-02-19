Сегодня, 19 февраля, Apple представит iPhone SE 4 — все, что известно о новинке

Смартфон iPhone SE 4 (16E). Фото: MacRumors

Сегодня, 19 февраля 2025 года, Apple представит долгожданный iPhone SE 4 на специальном мероприятии. Устройство, вероятно, будет похоже на iPhone 14, лишившись кнопки Home в пользу Face ID.

О том, что ожидать от новинки, пишет The Economic Times.

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Когда и где будет представлен iPhone SE 4

Генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал специальное мероприятие, которое состоится 19 февраля 2025 года. Событие начнется в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park в Купертино, Калифорния.

Посмотреть трансляцию запуска iPhone SE 4 можно на следующих платформах:

официальный веб-сайт Apple (apple.com);

канал Apple на YouTube.

Кроме iPhone SE 4, во время этого мероприятия, вероятно, будет представлен MacBook Air M4.

Ожидаемые характеристики iPhone SE 4

iPhone SE 4 претерпит существенные изменения в дизайне, лишившись традиционной кнопки Home и перейдя на Face ID. Согласно инсайдерским данным, смартфон получит дизайн с вырезом наподобие iPhone 14 и будет оснащен фронтальной камерой на 12 МП с поддержкой Face ID.

Бюджетная модель iPhone, как ожидается, получит экран OLED размером 6,1 дюйма, чип A18, камеру на 48 МП и возможности Apple Intelligence.

Ожидаемые характеристики iPhone SE 4:

6,1-дюймовый OLED экран с частотой обновления 60 Гц;

чип Apple A18, тот же, что и в серии iPhone 16;

8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (базовая версия);

камера с одним объективом на 48 МП, что является значительным обновлением по сравнению с предыдущим датчиком на 12 МП;

первый собственный 5G-модем Apple, который заменит модемы Qualcomm.

С такими спецификациями iPhone SE 4 может стать самым доступным смартфоном Apple с поддержкой Apple Intelligence.

Какие будут цены на iPhone SE 4 и какая дата выпуска

Apple официально не объявила цену, но по предварительным данным, стоимость iPhone SE 4 может составлять около 499 долларов.

По предварительной информации инсайдеров, предзаказы на iPhone SE 4 могут стартовать 21 февраля, а официальные продажи начнутся 28 февраля. Дата выпуска в Украине пока неизвестна, но обычно проходит около двух недель, прежде чем новинки Apple добираются на наш рынок.

Напомним, специалисты с YouTube-канала Front Page Tech показали рендеры с вероятным дизайном будущей новинки iPhone 17 Air. Самый тонкий смартфон в истории Apple ожидается осенью этого года.

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