Фінал протистояння з Samsung — LG остаточно покинула ринок смартфонів

Смартфон LG Wing на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Компанія LG припинила будь-які залишкові операції, пов'язані зі своїми смартфонами, остаточно поставивши крапку у боротьбі з Samsung на домашньому ринку. Відтепер власники пристроїв LG більше не отримуватимуть оновлень, запчастин чи офіційного сервісу.

Про це пише SamMobile.

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Ринок смартфонів відомий безжалісною конкуренцією: виживають лише ті, хто безперервно вдосконалює продукти й тонко відчуває потреби споживачів. Колись LG протистояла Samsung у Південній Кореї, але поступово втратила позиції й зрештою зробила останній крок, який закрив її історію в цій галузі.

На зламі 2000-х здавалося, що Nokia, HTC, LG, BlackBerry та інші гіганти "занадто великі, щоб упасти": вони випускали сміливі новинки й запекло конкурували. Та зі зміною формфактора, що став звичним нині, більшість із них зійшла зі сцени. Угода Microsoft із Nokia перетворилася на провал, BlackBerry не змогла закріпитися серед Android-виробників, а HTC майже зникла з радарів.

Попри домінування Samsung, LG ще трималася на плаву, але в липні 2021 року оголосила про вихід зі смартфонного бізнесу. Тоді телефони бренду вже були рідкістю на глобальному ринку, хоч певна присутність у Південній Кореї залишалася.

Тепер же LG остаточно зупинила підтримку своїх апаратів: не постачатиме запчастини, не випускатиме оновлення ПЗ і не ремонтуватиме їх у фірмових сервісах. У Кореї власники таких телефонів становлять лише близько 1% ринку, тож більшість із них, найімовірніше, перейде на пристрої Samsung Galaxy.

Нагадаємо, Samsung скоротила обсяги виробництва Galaxy S25 Edge вже в перший місяць після старту, оскільки попит виявився нижчим за очікування. Це може пришвидшити повернення моделі Galaxy S26 Plus, яку компанія вже розглядає як альтернативу наступного року.

Також ми писали, що, попри революційний вплив смартфонів на повсякденне життя, історія пам'ятає чимало провальних моделей. Деякі з них стали прикладом технічних помилок або хибної стратегії, які коштували виробникам мільйони.