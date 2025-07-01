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Популярный производитель смартфонов из Южной Кореи покинул рынок

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:18
Финал противостояния с Samsung — LG окончательно покинула рынок смартфонов
Смартфон LG Wing на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Компания LG прекратила любые остаточные операции, связанные со своими смартфонами, окончательно поставив точку в борьбе с Samsung на домашнем рынке. Отныне владельцы устройств LG больше не будут получать обновлений, запчастей или официального сервиса.

Об этом пишет SamMobile.

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Рынок смартфонов известен безжалостной конкуренцией: выживают только те, кто непрерывно совершенствует продукты и тонко чувствует потребности потребителей. Когда-то LG противостояла Samsung в Южной Корее, но постепенно потеряла позиции и в конце концов сделала последний шаг, который закрыл ее историю в этой области.

На рубеже 2000-х казалось, что Nokia, HTC, LG, BlackBerry и другие гиганты "слишком велики, чтобы упасть": они выпускали смелые новинки и ожесточенно конкурировали. Но со сменой форм-фактора, ставшего привычным сейчас, большинство из них сошло со сцены. Сделка Microsoft с Nokia превратилась в провал, BlackBerry не смогла закрепиться среди Android-производителей, а HTC почти исчезла с радаров.

Несмотря на доминирование Samsung, LG еще держалась на плаву, но в июле 2021 года объявила о выходе из смартфонного бизнеса. Тогда телефоны бренда уже были редкостью на глобальном рынке, хотя определенное присутствие в Южной Корее оставалось.

Теперь же LG окончательно остановила поддержку своих аппаратов: не будет поставлять запчасти, выпускать обновления ПО и ремонтировать их в фирменных сервисах. В Корее владельцы таких телефонов составляют лишь около 1% рынка, поэтому большинство из них, скорее всего, перейдет на устройства Samsung Galaxy.

Напомним, Samsung сократила объемы производства Galaxy S25 Edge уже в первый месяц после старта, поскольку спрос оказался ниже ожиданий. Это может ускорить возвращение модели Galaxy S26 Plus, которую компания уже рассматривает как альтернативу в следующем году.

Также мы писали, что, несмотря на революционное влияние смартфонов на повседневную жизнь, история помнит немало провальных моделей. Некоторые из них стали примером технических ошибок или ошибочной стратегии, которые стоили производителям миллионы.

телефоны Южная Корея гаджеты технологии смартфон компании LG
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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