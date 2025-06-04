YouTube перестав працювати на старих iPhone — які моделі постраждали

Логотип YouTube на екрані iPhone. Фото: Unsplash

YouTube оновив свій застосунок для iOS до версії 20.22.1 і підняв мінімальні системні вимоги до iOS 16. Через це власники пристроїв, які залишилися на iOS 15, більше не зможуть встановити чи оновити програму.

Про це пише MacRumors.

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Оновлення, яке вийшло 3 червня 2025 року, автоматично відсікло серію iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus та перше покоління iPhone SE, а також сьоме покоління iPod touch. Аналогічні зміни торкнулися й планшетної версії: з переходом на iPadOS 16 застосунок YouTube більше не встановлюється на iPad Air 2 та iPad mini 4.

Користувачі застарілих моделей усе ще можуть дивитися відео через браузер, перейшовши на m.youtube.com, утім браузерна версія не пропонує повного функціоналу нативного застосунку.

Нагадаємо, Apple оновила перелік застарілих пристроїв, які більше не підлягають офіційному ремонту. До списку додано нові моделі iPhone та iPad, тож тепер можливості їх обслуговування значно обмежені.

Також ми писали, що інтерфейс YouTube зазнає постійних змін — нав'язливі Shorts, тестові макети й надмірна реклама часто заважають комфортному перегляду. Водночас існують прості методи, які допомагають повернути платформі спокійний і персоналізований вигляд.