YouTube перестал работать на старых iPhone — какие модели пострадали

Логотип YouTube на экране iPhone. Фото: Unsplash

YouTube обновил свое приложение для iOS до версии 20.22.1 и поднял минимальные системные требования до iOS 16. Из-за этого владельцы устройств, которые остались на iOS 15, больше не смогут установить или обновить программу.

Об этом пишет MacRumors.

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Обновление, которое вышло 3 июня 2025 года, автоматически отсекло серию iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и первое поколение iPhone SE, а также седьмое поколение iPod touch. Аналогичные изменения коснулись и планшетной версии: с переходом на iPadOS 16 приложение YouTube больше не устанавливается на iPad Air 2 и iPad mini 4.

Пользователи устаревших моделей все еще могут смотреть видео через браузер, перейдя на m.youtube.com, впрочем, браузерная версия не предлагает полного функционала нативного приложения.

Напомним, Apple обновила перечень устаревших устройств, которые больше не подлежат официальному ремонту. В список добавлены новые модели iPhone и iPad, и теперь возможности их обслуживания значительно ограничены.

Также мы писали, что интерфейс YouTube претерпевает постоянные изменения — навязчивые Shorts, тестовые макеты и чрезмерная реклама часто мешают комфортному просмотру. В то же время существуют простые методы, которые помогают вернуть платформе спокойный и персонализированный вид.